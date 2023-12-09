РЕН ТВ и Пятый канал завоевали ТЭФИ в нескольких номинациях

Телеканал РЕН ТВ победил в двух номинациях премии ТЭФИ-2023. Церемония награждения лауреатов завершилась 8 декабря в Государственном академическом Малом театре в Москве, сообщает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Эта церемония особенно долгожданная. Последний раз ее проводили четыре года назад. Потом все переносили из-за пандемии и начала СВО. Это редкий случай, когда ТЭФИ вручают зимой», — отметила журналист.

Так, программа «Новости РЕН ТВ» стала победителем на премии в номинации «Дневная информационная программа». Статуэтку ТЭФИ на сцене получила ведущая РЕН ТВ Ксения Седунова. Вручила награду олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Спасибо огромное, но на самом деле ведущий — это только вершина айсберга», — сказала Седунова, получая статуэтку.

По ее словам, новости РЕН ТВ отличаются от других, например, более свободной подачей. Седунова отметила, что команда телеканала может позволить себе «неординарное начало, невероятный финал».

Также РЕН ТВ получил еще одну статуэтку ТЭФИ. Корреспонденты Иван Литомин и Анна Муравьева стали победителями в номинации «Журналистское расследование». Награды удостоился сюжет «Золото. Чужакам тут не место» о жителях маленького поселка Вершино-Дарасунского под Читой, которые живут нелегальной добычей золота. Огласили победителей в этой номинации Роман и Оксана Костомаровы.

«Сократились, во-первых, объемы этой нелегальной золотодобычи. Там затопили эти подземные шахты. Показали людей, которые непосредственно, скажем так, управляют процессами этой золотодобычи. Это тоже помогло, в том числе правоохранителям», — отметил Литомин.

Кроме того, Пятый канал стал победителем премии ТЭФИ в номинации «Трансляция культурного события». Награды удостоилась трансляция шоу «Алые паруса».

«Это одно из самых больших и красивых событий на планете. Безусловно, праздника не было бы без акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга, Национальной Медиа Группы», — указал гендиректор Пятого канала Юрий Шалимов.

Телеканалу также вручили награду за лучшую программу социальной направленности – проект «День ангела», в рамках которого детям помогают найти новую семью.

«Когда мы начинали ее делать десять лет назад, на летучке общей я сказал: «Если усыновят хотя бы одного ребенка, это уже будет наша победа». На сегодняшний день их уже почти 400», — сообщил генеральный продюсер «Дня ангела» Евгений Бинов.

Лучшим интервьюером стал Федор Бондарчук с его программой «Кино в деталях» на СТС, который входит в НМГ.

Накануне, 7 декабря, в Малом театре в Москве назвали лауреатов в первый день церемонии вручения ТЭФИ в номинациях категории «Развлекательное вещание, сериалы». Тогда проекты НМГ взяли еще пять бронзовых статуэток.

Шоу «Уральские пельмени», которое выходит на СТС с 2009 года, стало победителем в категории «Юмористическая программа».

Кроме того, лауреатами ТЭФИ названы еще два проекта телеканала: шоу «Большой побег», взявший приз в номинации «Реалити-шоу», и сериал «Ивановы-Ивановы», который стал лучшим среди комедийных. Победителем в категории «Актер комедийного сериала» стал Юрий Стоянов, который снялся в «Гостях из прошлого». Также лучшей актрисой комедийного сериала признали Елену Подкаминскую, которая сыграла в «Жене олигарха».

До этого, 23 октября, проект Национальной Медиа Группы «Три кота и море приключений» стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» на премии ТЭФИ KIDS – 2023.