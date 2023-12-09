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Пленный военный ВСУ рассказал о краже еды у жителей из-за плохого снабжения армии

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Щербатый рассказал о том, как его мобилизовали силой, а также о плохом снабжении украинской армии. Видео с его рассказом распространило 9 декабря Минобороны РФ.

Он сообщил, что его силой мобилизовали, когда он приехал в паспортный стол получать документы. Щербатый отметил, что на выходе из здания представившиеся сотрудниками военкомата «скрутили» его и надели наручники.

«Закинули в микроавтобус как котенка. Забирают всех подряд, не спрашивают даже фамилии. Одного парня сильно избили и держали в подвале», — рассказал пленный.

По словам Щербатого, после того, как его привезли в военкомат, уже вечером отправили в войска, а в «учебке» дали пострелять пару патронов и сказали разбирать, носить и просушивать палатки.

«Пацаны там сразу сказали: «Вы одноразовые». Бывало, что могли день и два не есть», — сообщил пленный и добавил, что также были проблемы и с водой.

Щербатый отметил, что солдатам ВСУ приходилось воровать еду у местных жителей.

По его словам, в один из дней на лодке военнослужащих привезли к лесу и приказали зайти туда и закрепить позиции. В результате украинские солдаты сразу вышли на российских бойцов. Он уточнил, что военные ВСУ сразу сдались в плен.

Щербатый указал, что лучше остаться в плену, чем вернуться обратно в ряды украинской армии. Он призвал граждан Украины не вступать в войска и избегать любой ценой мобилизации.

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Ранее, 7 декабря, пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что украинские военные, находящиеся на линии соприкосновения, не получают помощи от волонтеров, так как она остается там же, «где и командиры». Он подчеркнул, что со стороны российских военных было человеческое отношение, а также заявил, что Украине нет смысла продолжать конфликт, так как он уже проигран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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