Пленный военнослужащий 17-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Слабченко рассказал, что украинские военные, находящиеся на линии соприкосновения, не получают помощь от волонтеров, так как она остается там же, «где и командиры». Видео с пленным в четверг, 7 декабря, опубликовало Минобороны РФ.

Слабченко заявил, что повестку ему привезли домой, после чего его самого закинули в машину и увезли. При этом пленный, по его словам, не прошел медицинское освидетельствование, его сразу отправили в 17-ю бригаду.

«Дела обстояли там плохо — моральный дух, психологический дух у всех упавший. Никто воевать не хочет, все болеют, инвалидов много, потерь много, 300-х (раненных. — Ред.) много. Без вести пропавших много тоже. С обеспечением тоже плохо», — рассказал Слабченко.

Он отметил, что волонтерская помощь «до передка не доезжает, а остается где-то там всё, там, где и командиры». При этом сами командиры также на линии соприкосновения не появляются, а командуют дистанционно.

«В плен я попал после того, как нас должны были сменить. Наши нас не сменили — нас задержали на три дня больше. <…> Сначала нас начали обсыпать ВОГами, и снайпер начал стрелять. Потом начался штурм окопа. Нам прилетело три гранаты, один ВОГ внутрь — двое 300-х легких», — рассказал Слабченко.

После этого, по словам мужчины, он решил сдаться и скинул с себя броню. Он подчеркнул, что со стороны российских военных было человеческое отношение, а также заявил, что Киеву нет смысла продолжать конфликт, так как он уже проигран.

Накануне, 6 декабря, пленный морпех 36-й бригады ВСУ Роман Вертово рассказал, что в Одессе работает специальный военкомат, где насильно мобилизованных в Вооруженные силы Украины фактически содержат в тюремных условиях. Кроме того, сотрудники центра комплектации ВСУ того же района угрожают адвокатам-мужчинам выдачей повесток за помощь лицам, которых содержат в военкомате.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.