Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рост рынка рублевых сбережений в 2023 году
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Общество
«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющей школу в Брянске
Политика
Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили о забытом в Катаре Штайнмайере
Армия
Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями
Общество
Очевидец рассказал о летевшем над Бурятией с загоревшимся двигателем самолете
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Общество
VII форум «Языковая политика в РФ» стартовал в Москве
Мир
McDonald’s запустит сеть кафе под брендом CosMc’s
Мир
Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте
Общество
Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба
Сюжет:

Пленный солдат ВСУ пожаловался на отсутствие помощи от командиров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пленный военнослужащий 17-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Слабченко рассказал, что украинские военные, находящиеся на линии соприкосновения, не получают помощь от волонтеров, так как она остается там же, «где и командиры». Видео с пленным в четверг, 7 декабря, опубликовало Минобороны РФ.

Слабченко заявил, что повестку ему привезли домой, после чего его самого закинули в машину и увезли. При этом пленный, по его словам, не прошел медицинское освидетельствование, его сразу отправили в 17-ю бригаду.

«Дела обстояли там плохо — моральный дух, психологический дух у всех упавший. Никто воевать не хочет, все болеют, инвалидов много, потерь много, 300-х (раненных. — Ред.) много. Без вести пропавших много тоже. С обеспечением тоже плохо», — рассказал Слабченко.

Он отметил, что волонтерская помощь «до передка не доезжает, а остается где-то там всё, там, где и командиры». При этом сами командиры также на линии соприкосновения не появляются, а командуют дистанционно.

«В плен я попал после того, как нас должны были сменить. Наши нас не сменили — нас задержали на три дня больше. <…> Сначала нас начали обсыпать ВОГами, и снайпер начал стрелять. Потом начался штурм окопа. Нам прилетело три гранаты, один ВОГ внутрь — двое 300-х легких», — рассказал Слабченко.

После этого, по словам мужчины, он решил сдаться и скинул с себя броню. Он подчеркнул, что со стороны российских военных было человеческое отношение, а также заявил, что Киеву нет смысла продолжать конфликт, так как он уже проигран.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

Накануне, 6 декабря, пленный морпех 36-й бригады ВСУ Роман Вертово рассказал, что в Одессе работает специальный военкомат, где насильно мобилизованных в Вооруженные силы Украины фактически содержат в тюремных условиях. Кроме того, сотрудники центра комплектации ВСУ того же района угрожают адвокатам-мужчинам выдачей повесток за помощь лицам, которых содержат в военкомате.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023