Глава Бичурского района Бурятии заподозрили в смертельном избиении мужчины

Главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина задержали 9 декабря после того, как его заподозрили в смертельном избиении 51-летнего мужчины. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 9 декабря.

Трагедия произошла ранее, 4 декабря. Согласно информации собеседника, потерпевшего без сознания с проломленной головой вечером привезли в поселок Малый Куналей.

«Его приятели заявили, что он получил травму, когда ночью пьяный упал с кровати. Медики констатировали смерть мужчины», — сказал источник.

В СУ СК по региону сообщили, что тело было найдено с признаками насильственной смерти — травмами головы. По данным следствия мужчина находился в зимовье в лесном массиве вместе с компанией знакомых, которые 4 декабря днем привезли его домой в село Малый Куналей в бессознательном состоянии с повреждениями на лице.

«По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому, в качестве основной, следствием рассматривается версия об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По месту жительства граждан, которые находились в зимовье с 51-летним мужчиной, проведены обыски. В отношении них планируется проведение психофизиологических исследований с использованием полиграфа.

В октябре на юге Москвы был задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть. Отмечалось, что мужчина нанес удар кулаком в область головы женщины. Его мать скончалась. После этого он перетащил тело в ее комнату, где оставил примерно на три недели. Затем мужчина завернул тело в линолеум и вынес из квартиры, а после отделил голову от туловища и закопал части тела в двух ямах.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).