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В Москве задержан избивший до смерти мать мужчина

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Фото: t.me/skmoscowgsu
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На юге Москвы 26 октября был задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть. Об этом сообщили в столичном СУ Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что в начале августа 51-летний мужчина, находясь в квартире на улице Бирюлевской, нанес удар кулаком в область головы своей матери. От полученного повреждения женщина в возрасте 77 лет упала на пол и перестала подавать признаки жизни. После этого мужчина перетащил тело своей матери в ее комнату, где оставил примерно на три недели. Затем он завернул тело в линолеум и вынес на участок местности, расположенный на улице Касимовской. Там мужчина отделил голову матери от туловища и закопал части тела в двух ямах.

По информации СК, через продолжительное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения рассказал о случившемся своему знакомому, который обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В данный момент следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, назначен ряд экспертиз.

В ходе расследования было установлено, что ранее мужчина неоднократно избивал свою мать в ходе ссор на бытовой почве.

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