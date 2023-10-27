В Москве задержан избивший до смерти мать мужчина

На юге Москвы 26 октября был задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть. Об этом сообщили в столичном СУ Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что в начале августа 51-летний мужчина, находясь в квартире на улице Бирюлевской, нанес удар кулаком в область головы своей матери. От полученного повреждения женщина в возрасте 77 лет упала на пол и перестала подавать признаки жизни. После этого мужчина перетащил тело своей матери в ее комнату, где оставил примерно на три недели. Затем он завернул тело в линолеум и вынес на участок местности, расположенный на улице Касимовской. Там мужчина отделил голову матери от туловища и закопал части тела в двух ямах.

По информации СК, через продолжительное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения рассказал о случившемся своему знакомому, который обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В данный момент следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, назначен ряд экспертиз.

В ходе расследования было установлено, что ранее мужчина неоднократно избивал свою мать в ходе ссор на бытовой почве.

Ранее, 24 октября, суд в Подмосковье приговорил 33-летнего мужчину, который убил своих родителей и сжег их тела ради наследства, к пожизненному сроку.