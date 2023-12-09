Два ребенка погибли при пожаре в Челябинской области
В доме в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Аэропорт-2» в Челябинской области произошел пожар. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-центре главного управления (ГУ) МЧС России по региону.
«В результате пожара погибли девочка 2019 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Травмированы двое взрослых [родители] и мальчик 2015 года рождения», — сообщили в ведомстве.
На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение, произошло обрушение кровли дома. По факту случившегося МЧС как одну из причин пожара рассматривает замыкание тепловентилятора.
В данный момент пожар ликвидирован. Отмечается, что на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Ранее, 8 декабря, сообщалось, что женщина погибла в результате пожара в деревянном доме в Псковской области. Возгорание произошло в деревне Белой в Дновском районе. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри здания. Дом сгорел полностью.