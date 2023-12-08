Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Псковской области

Женщина погибла в результате пожара в деревянном доме в Псковской области. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление МЧС.

Возгорание произошло в деревне Белой в Дновском районе. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри здания. Дом сгорел полностью. Во время тушения обнаружено тело женщины 1954 года рождения.

В Рязани пожар произошел в многоквартирном доме на улице Новаторов. Огонь охватил комнату и часть балкона двухкомнатной квартиры, площадь горения составила 10 кв. м. В ходе тушения обнаружено тело женщины 1953 года рождения.