Росстат сообщил о подорожании куриных яиц в ноябре на 15%

В России на 15,07% выросли цены на куриные яйца, следует из данных Росстата.

Отмечается, что в некоторых субъектах РФ цены выросли на 26,8%.

В 18 регионах России стоимость куриных яиц за ноябрь увеличилась на 1–10%, в 46 регионах — на 10,1–20%, а еще в 21 субъекте цены поднялись на уровень от 20,1 до 28,6%.

Ранее, 8 декабря, ФАС сообщила о готовности бизнеса ограничить наценки на яйца от 5 до 10%. Торговая сеть «Верный» уже поддержала предложение ФАС: наценки при закупке на тендерах уже ограничены. Гипермаркет «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, «Азбука вкуса» — до 10% на яйцо куриное «Окское» категории С2. «Глобус» и «Азбука вкуса» впервые присоединились к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары.