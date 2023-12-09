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Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого вора в законе Витю Пана

Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом вора в законе Витю Пана
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Фото: Haberturk
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Турция передаст России Виктора Панюшина, более известного как Витя Пан. Об этом 8 декабря сообщил телеканал Haberturk.

Согласно заявлению, Панюшин, который в течение нескольких месяцев находится под стражей в тюрьме, будет признан нелегальным иммигрантом и экстрадирован в Россию.

«Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в июне, будет передан своей стране», — сообщает телеканал.

Уточняется, что он был пойман за подделку паспорта. Панюшин оформил украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. В мае 2022 года он въехал с украинским паспортом в отель в ТРСК, где уже останавливался в 2021 году с российским паспортом.

Во время написания заявления в полицию Панюшин рассказал, что паспорт ему выдала Украина в рамках программы защиты свидетелей, изменив при этом некоторые данные его личности.

В России Витя Пан имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийства, создание преступной организации, похищение человека организованной группой и др.

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Ранее, 7 декабря, Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию экс-бойца СС Гунько у Канады. Его заочно обвинили в геноциде местного населения во время Великой Отечественной войны, поскольку он причастен к убийству более 500 советских граждан на территории Украинской ССР.

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