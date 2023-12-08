СМИ сообщили о краже оружия из дома актера Киану Ривза

В дом канадского актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе вломились грабители и похитили его оружие. Об этом 8 декабря сообщил портал TMZ.

О произошедшем в полицию сообщил анонимный звонок. Прибывшие на место правоохранители не нашли нарушителей. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали проникновение нескольких человек в лыжных масках, которые разбили окна и вошли в дом.

По словам источника издания, грабители забрали как минимум одну единицу стрелкового оружия. Самого Ривза в момент преступления дома не было.

Ранее, 3 сентября, неизвестный ограбил квартиру актрисы Юлии Рутберг, пока сама артистка находилась на гастролях. По словам источника «Известий», ее квартира находилась под охраной, однако в день ее отъезда защиту не поставили. Чтобы войти в жилье, грабитель взломал замок. В результате преступления он похитил денежные средства на общую сумму 2,4 млн рублей.