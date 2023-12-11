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Стоимость кроссовок упала на 29% в России

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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В октябре 2023 года средние цены на кроссовки за год упали на 29%. Об этом говорится в ежемесячном обзоре рынка обуви, подготовленном на основе данных государственной системы маркировки «Честный знак». «Известия» ознакомились с обзором 11 декабря.

Отмечается, что такая обувь в октябре 2023-го в среднем стоила 3976 рублей, в октябре прошлого года — 5563 рублей.

«Средняя цена кроссовок за год снизилась в силу ряда факторов. Во-первых, изменение структуры спроса — россияне чаще отдают предпочтении кроссовкам с более демократичной ценовой политикой», — отметила руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Анна Петрушина.

По ее словам, во-вторых, сам рынок и предложение модифицировались.

«За год предложение на рынке обуви выросло почти на 44%, если сравнивать октябрь 2023 года с аналогичным периодом прошлого года — выросло как производство, так и импорт. Вероятно, падение средних цен связано с тем, что уход с российского рынка некоторых европейских брендов освободил ниши для новых, в основном азиатских, брендов с более демократичной ценовой политикой», — поделилась Петрушина.

Доставь одежду: импорт обуви и легпрома в Россию резко подскочил
Какие факторы на это повлияли и насколько выросло отечественное производство

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что россияне стали чаще покупать одежду. Так, по данным ЦРПТ, в январе–октябре 2023 года продажи одежды в Сети подскочили на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а в стационарных магазинах — на 15%. Петрушина объяснила «Известия», что с уходом некоторых брендов с российского рынка, освободились ниши, которые были заняты новыми игроками. В связи с этим был зафиксирован заметный прирост продаж как дистанционных, так и розничных.

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