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Песков заявил об ожидании более 1 млн вопросов к прямой линии с Путиным

Песков: более 1 млн вопросов поступит к прямой линии с Путиным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Число вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 14 декабря, превысит миллион, однако ответить удастся только на несколько десятков вопросов. Об этом 8 декабря корреспонденту «Известий» Виталию Воронину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов, не более — это очевидно. Поэтому весь массив, а это свыше миллиона вопросов — сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за миллион так солидно — весь этот массив будет обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами, с главами регионов, в содействии с нашими компаниями, естественными монополистами», — сказал он.

Песков рассказал, что с президентом будут сидеть модераторы — они будут модерировать ту часть, которая касается прямой линии, то есть вопросов граждан. Сам пресс-секретарь президента будет модерировать общение Путина с журналистами.

Несмотря на то, что в ходе программы российский лидер не сможет ответить на все вопросы, каждым из поступивших обращений будут заниматься в течение года, указал представитель Кремля.

Кроме того, Песков объяснил высокую активность граждан по обращениям на прямую линию.

«Она (активность. — Ред.) связана с тем, что люди консолидированы вокруг президента, и при этом они не молчат, они говорят о своей поддержке. Это тоже уникальная, наверное, характеристика нынешней прямой линии», — отметил он, добавив, что во многих обращениях люди говорят о поддержке и о том, что они хотят видеть Путина следующим президентом.

Подробнее смотрите 9 декабря в 00:00 в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

Вопрос общества: чем прямая линия Путина в 2023-м будет отличаться от предыдущих
Какие темы на ней могут затронуть и как можно обратиться к президенту

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив СМС на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

14 декабря пройдет прямая линия с Путиным. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала военной операции на Украине.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

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