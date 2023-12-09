Всемирный банк спрогнозировал снижение бедности в России в срок до 2025 года

Уровень бедности в России немного снизится в период с 2023 по 2025 годы. Об этом говорится в ноябрьском экономическом обзоре Всемирного банка (ВБ) стран Европы и Центральной Азии, с которым ознакомились «Известия»8 декабря.

По последним оценкам Росстата от 6 декабря, уровень бедности в РФ в III квартале 2023 года снизился до 10,2% с 10,5% в аналогичном периоде 2022-го. На запрос «Известий» в пресс-службе Всемирного банка ответили, что не располагают дополнительными данными о численности малоимущих в России.

В докладе ВБ также ожидается рост экономики РФ на 1,6% в 2023-м. Там отмечается, что по мере ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики темпы роста внутреннего валового продукта (ВВП) могут замедлиться до 1,3% в 2024-м. Тем не менее банк прогнозирует, что увеличение частного потребления будет по итогам года сильным и составит 6%.

«После первоначального рецессионного воздействия санкций в 2022 году экономика РФ вернулась к росту в 2023 году, чему способствовали рост кредитования и бюджетные стимулы», — подчеркивается в докладе.

Большие бюджетные расходы, включая социальные льготы, субсидии и госинвестиции, стали важным фактором экономического роста в 2023 году, отмечает ВБ.

Среднегодовая инфляция в России в 2023-м окажется, по оценкам Всемирного банка, на уровне 5,6% — это на 1,9 процентного пункта ниже прогноза Минэкономразвития в 7,5%. Хотя под конец года девальвация рубля ускорит рост цен, говорится в обзоре.

Ранее, 7 декабря, на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России вырос на 3,2%. При этом, по его словам, до конца года рост ожидается на уровне 3,5%. Глава государства подчеркнул, что РФ по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза