Юрист рассказал, как оспорить наказание за опоздание на работу из-за непогоды

В зимнее время года причиной опозданий сотрудников на работу могут быть погодные условия. Например, из-за снегопада накануне ухудшилось транспортное сообщение в городе, и сотрудник опаздывает на работу по этой причине. Может ли работодатель наказать за это работника, рассказал «Известиям» 9 декабря руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«На практике этот вопрос является спорным. Трудовой кодекс РФ дает право работодателю привлечь работника к дисциплинарной ответственности, в случае если работник совершил дисциплинарный проступок. Если будет установлено, что работник по своей вине нарушил установленный в организации режим рабочего времени (то есть опоздал на работу), работодатель может применить к нему дисциплинарной взыскание в виде замечания или выговора. А если работник отсутствует на работе более четырех часов подряд, закон дает работодателю теоретическую возможность и уволить за это», — рассказал Южалин.

Однако, по его словам, всё это возможно только в случае, если будет установлено, что работник нарушил режим рабочего времени по своей вине, или, проще говоря, если у него нет уважительных причин, объясняющих его опоздание.

При этом, как отметил юрист, что понимать в данном случае под уважительными причинами, закон не объясняет.

«Всё зависит от конкретной ситуации и от позиции конкретного человека, принимающего решение. Работодателю до применения дисциплинарного взыскания нужно запросить у работника объяснение в письменном виде, где тот должен указать причину опоздания. Если работодатель посчитает эту причину неуважительной, он имеет право применить взыскание. А работник в дальнейшем имеет право обратиться в суд, и тогда уже суд будет решать, является причина уважительной или нет», — объяснил он.

По его словам, суды разрешают такие споры по-разному. В некоторых случаях погодные условия могут не посчитать уважительными причинами для опоздания. В этих случаях суды указывали, что неблагоприятные погодные условия не являются уважительными причинами для опоздания, так как не препятствуют работнику выйти из дома на работу заблаговременно с учетом погодных условий.

«Однако есть примеры и другой позиции. В одном из таких случаев суд встал на сторону работника, поскольку нарушение режима рабочего времени было вызвано уважительными причинами — неблагоприятными погодными условиями, препятствовавшими явиться на службу на личном транспортном средстве при отсутствии другого вида транспорта», — рассказал Южалин.

Таким образом, ответить однозначно на вопрос, является ли снегопад уважительной причиной для опоздавшего на работу, нельзя. Всё будет зависеть от конкретных обстоятельств. Учитывая это, в случае ухудшения погодных условий сотрудникам рекомендуется заблаговременно выходить из дома и рассчитывать на увеличение времени на дорогу до работы, добавил юрист.

«Стоит отметить, что сейчас предпринимаются попытки регламентировать данный вопрос в законе более подробно. Недавно депутаты Госдумы направили в Минтруд обращение с предложением запретить дисциплинарные взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды, но пока официальное рассмотрение данного вопроса еще не начато», — подытожил он.

В сентябре юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов напомнил, что работодатель вправе удержать до 20% от зарплаты сотрудника, если тот решил уволиться до окончания года, потратив при этом весь ежегодный отпуск.