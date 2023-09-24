Юрист рассказал о законной сумме удержания зарплаты при увольнении

Работодатель вправе удержать до 20% от зарплаты сотрудника, если тот решил уволиться, получив обещанные отпускные. Об этом 24 сентября сообщает юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По словам эксперта, удержание зарплаты предусмотрено статьей 137 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). Согласно закону, работодатель может удерживать часть зарплаты, если сотрудник увольняется до окончания этого года, за который он уже потратил весь ежегодный отпуск.

«Например, при увольнении через полгода, если он отгулял отпуск в полноте 28 календарных дней, теоретически у него могут удержать оставшиеся дни. При этом нельзя удержать более 20% от средней заработной платы работника. При согласии работника возможны любые суммы», ― приводит слова Кофанова URA.RU.

Кроме того, из зарплаты могут вычесть деньги в том случае, если сотрудник брал аванс.

«Это не зарплата, которую обычно получают два раза в месяц. Речь идет о случае, когда сотрудник попросил выдать часть денег заранее», ― объяснил юрист.

Тем не менее удерживать работодатель по закону может не более 20% от суммы, которую получал сотрудник. Как правило, деньги теряет работодатель почти всегда. Например, когда сотрудник увольняется спустя полгода после трудоустройства, находясь в 28-дневном отпуске.

Ранее, 19 сентября, стало известно, что доля неоплачиваемых отпусков во второй половине 2022-го — начале 2023 года достигла 9–10% — это рекорд за последние 12 лет. В 2010-х годах такой показатель составлял 5–6%, затем увеличился до 7–9%. Однако после введения западных санкций число людей, отдыхающих за свой счет, выросло до максимальных значений.