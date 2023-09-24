Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Культура
Неизвестная картина Артемизии Джентилески обнаружена в Британии
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД

Юрист рассказал о законной сумме удержания зарплаты при увольнении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работодатель вправе удержать до 20% от зарплаты сотрудника, если тот решил уволиться, получив обещанные отпускные. Об этом 24 сентября сообщает юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По словам эксперта, удержание зарплаты предусмотрено статьей 137 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). Согласно закону, работодатель может удерживать часть зарплаты, если сотрудник увольняется до окончания этого года, за который он уже потратил весь ежегодный отпуск.

«Например, при увольнении через полгода, если он отгулял отпуск в полноте 28 календарных дней, теоретически у него могут удержать оставшиеся дни. При этом нельзя удержать более 20% от средней заработной платы работника. При согласии работника возможны любые суммы», ― приводит слова Кофанова URA.RU.

Кроме того, из зарплаты могут вычесть деньги в том случае, если сотрудник брал аванс.

«Это не зарплата, которую обычно получают два раза в месяц. Речь идет о случае, когда сотрудник попросил выдать часть денег заранее», ― объяснил юрист.

Тем не менее удерживать работодатель по закону может не более 20% от суммы, которую получал сотрудник. Как правило, деньги теряет работодатель почти всегда. Например, когда сотрудник увольняется спустя полгода после трудоустройства, находясь в 28-дневном отпуске.

Новый порядок расчета в оплате труда: что нужно знать россиянам
Как с 1 сентября изменится расчет отпускных и компенсации за неотгулянные дни 

Ранее, 19 сентября, стало известно, что доля неоплачиваемых отпусков во второй половине 2022-го — начале 2023 года достигла 9–10% — это рекорд за последние 12 лет. В 2010-х годах такой показатель составлял 5–6%, затем увеличился до 7–9%. Однако после введения западных санкций число людей, отдыхающих за свой счет, выросло до максимальных значений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023