Реклама
Прямой эфир
Армия
В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника
Мир
СМИ заявили о создании США бренда Зеленского на фоне провалов Украины
Общество
Музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце
Происшествия
В Мелитополе прозвучал взрыв
Происшествия
Боксер Ионов задержан за массовую драку у клуба в Москве
Недвижимость
В РФ одобрили первое проектное финансирование на частные дома
Общество
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
Общество
Около 1,2 тыс. боеприпасов времен ВОВ уничтожено сотрудниками МВД в Севастополе
Мир
Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата
Интернет и технологии
Правительство РФ будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Мир
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
Мир
В Польше отказались снимать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
Происшествия
Автобус врезался в опору линии электропередач в Иркутске
Армия
«Ростех» сообщил о кратном наращивании производства «Ланцетов» и «Кубов»

Россияне стали рекордно часто брать отпуск за свой счет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля неоплачиваемых отпусков во второй половине 2022-го — начале 2023 года достигла 9–10% — это рекорд за последние 12 лет. В 2010-х годах такой показатель составлял 5–6%, затем увеличился до 7–9%. Однако после введения западных санкций число людей, отдыхающих за свой счет, выросло до максимальных значений.

Новый порядок расчета в оплате труда: что нужно знать россиянам
Как с 1 сентября изменится расчет отпускных и компенсации за неотгулянные дни 

Такие выводы приводятся в научной статье замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, опубликованной в августовском номере журнала «Вопросы экономики». Автор работы объясняет тенденцию усилившимся давлением на сотрудников со стороны работодателей. Таким образом компании подстраиваются под новые кризисные условия.

Согласно Трудовому кодексу, инициатива предоставления отпуска без сохранения зарплаты должна исходить от сотрудника, напомнили «Известиям» в Роструде. В службе добавили: работодатель не может принудить к этому по своему усмотрению.

Неоплачиваемые отпуска — это фактически форма скрытой безработицы, подчеркнула доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. По данным Росстата, только в I квартале этого года более 1 млн россиян взяли отпуск за свой счет, подчеркнула она. Эксперт добавила: всего же в условиях неполной занятости в июне 2023-го трудились 4,7 млн человек, тогда как в тот же месяц в 2022-м — 4,4 млн.

В трудной ситуации организации в качестве альтернатив сокращению штата прибегают к урезанию часов или вынуждают сотрудников брать отпуск за свой счет, поделилась HR-директор FinExpertiza Елена Попова. Она добавила: в свою очередь работники часто готовы идти навстречу руководству, понимая, что предприятию не хватает финансовых ресурсов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вдох-отдых: россияне стали рекордно часто брать отпуск за свой счет

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023