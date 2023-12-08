Суд во Владивостоке запретил демонтировать памятник Солженицыну

Суд запретил сносить памятник Александру Солженицыну, установленный во Владивостоке на Корабельной набережной. Иск жителя Тынды в Ленинском районном суде не был удовлетворен.

ИА PrimaMedia уточняет, что сотрудник железной дороги из Тынды в сентябре потребовал признать установку скульптуры незаконной и демонтировать монумент. Он обосновывал это тем, что фигура Солженицына спорна и противоречива для русской истории.

Памятник Солженицыну не раз становился предметом споров общественности. Некоторые сомневались, что краткосрочное пребывание писателя в городе по пути из эмиграции достойно увековечивания. Также звучали недовольства, что памятник Солженицыну установили практически без обсуждения с жителями Владивостока.

В начале ноября сообщалось об открытии во Владивостоке памятника патрульному автомобилю советской милиции «Волга» ГАЗ-24-10. Его установили возле здания краевого управления ГИБДД.