Памятник патрульному автомобилю милиции открыли во Владивостоке

Во Владивостоке появился памятник патрульному автомобилю советской милиции «Волга» ГАЗ-24-10. Его установили возле здания краевого управления ГИБДД.

Одним из организаторов установки монумента стал член совета ветеранов ОВД по Комсомольску-на-Амуре Александр Цыганов. Он также является автором проекта «Автомобили и мотоциклы на службе правопорядка в СССР».

Именно он предоставил машину «Волга» ГАЗ-24-10 для установки в виде памятника, чтобы сохранить историю советской милиции, рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе законодательного собрания Приморского края.

И.о. председателя регионального заксобрания Джамбулат Текиев, выступая на церемонии открытия памятника, заявил, что происходит возвращение к традициям советских времен, на тот фундамент, который был заложен нашими предками. Символично, что это памятник отечественному автомобилю, который служил правоохранительным органам в наведении порядка и интересам местных жителей.

В конце сентября сообщалось об открытии в Смоленске на Большой Советской улице памятника участнику партизанского движения Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и постовому Викторину Дмитриевичу Курицыну. Скульптура сержанта Курицына станет символом подвига милиционеров — участников Великой Отечественной войны.