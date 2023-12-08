Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют более 78% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы на сайте в пятницу, 8 декабря.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов (+0,0 п.п. за неделю) <…>», — уточнили социологи.

В то же время работу президента одобрили 75,8% россиян, прирост составил 0,6 п.п. за неделю.

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,9% опрошенных (+0,8 п.п. за неделю). Уровни одобрения его работы и работы правительства за последнюю неделю составили 53,3% (+1,0 п.п. за неделю) и 51,4% (+1,7 п.п. за неделю) соответственно.

Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что Путину доверяют 78,8% граждан РФ, а уровень одобрения его деятельности составляет 75,7%. О доверии Мишустину тогда заявили 61,1% респондентов.

При этом 20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин является политическим лидером, пользующимся популярностью в мире. Однако для главы государства главными остаются отношения внутри страны, а не за рубежом.