ТРЦ в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тыс. рублей за ночь

Торгово-развлекательный центр «Академический» в Екатеринбурге на период штормового предупреждения и заморозков поднял стоимость парковки до 80 тыс. рублей за ночь. Об этом 7 декабря сообщила дирекция ТРЦ в объявлении на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что тариф повысили в целях разгрузки парковочной зоны для посетителей центра.

«С 00:00 до 08:00 стоимость парковки составляет 10 тыс. рублей в час. Итого за ночь 80 тыс. рублей», — следует из объявления.

Представители ТРЦ не рекомендуют водителям оставлять авто в паркинге на всю ночь.

МЧС по Свердловской области ранее предупредило, что с 6 по 10 декабря на территории региона ожидается аномально холодная погода. На сайте ведомства проинформировали, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10–17 градусов, опустившись до -40.

Штормовое предупреждение ранее в этот день ввиду сильного похолодания объявили и двух районах Сахалинской области ― Ногликском и Охинском. Там 9 и 10 декабря ожидаются сильный снег, ветер 16–21 м/с на побережье и метель.