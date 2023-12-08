В двух районах Сахалина из-за циклона объявлено экстренное предупреждение

Спасатели объявили в Ногликском и Охинском районах Сахалинской области экстренное предупреждение на 9 и 10 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию», — говорится в сообщении.

9 декабря в обоих районах прогнозируются снег и гололед. 10 декабря на территории Охинского района ожидаются сильный снег, ветер 16–21 м/с на побережье и метель.

Силы и средства, необходимые для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеоявлений, готовы к реагированию, заверили в ведомстве.

7 декабря стало известно, что на территории Пензенской области из-за предстоящих холодов ввели режим повышенной готовности, который будет действовать до 10 декабря включительно. Уточнялось, что соответствующее распоряжение опубликовало региональное правительство.