Четверо детей и один взрослый пострадали при пожаре в Екатеринбурге

Четверо детей и один взрослый пострадали при пожаре в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге. Об этом 8 декабря сообщил минздрав Свердловской области в Telegram-канале.

«В результате возгорания пострадали пять человек. В их числе четыре ребенка, которые госпитализированы в детскую больницу № 9 Екатеринбурга: трое — в ожоговое отделение, один находится в реанимации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, мать семейства получила ожог кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее, 6 декабря, в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Комсомольске-на-Амуре погиб один человек. Информация о возгорании поступила днем 5 декабря из дома по проспекту Ленина. На момент прибытия пожарных внешних признаков пожара не было.