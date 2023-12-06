Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Хабаровском крае

Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Специалисты устанавливают причины горения.

Информация о возгорании поступила днем 5 декабря из дома по проспекту Ленина. На момент прибытия пожарных внешних признаков пожара не было. Соседи сообщили о сильном запахе дыма из квартиры на третьем этаже. Для проникновения в помещение пожарные установили автолестницу. Установлено, что огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 15 кв. м, пишет ИА AmurMedia.

Ликвидировать пожар удалось меньше чем за час. В квартире обнаружены тело мужчины 1984 года рождения и погибшая кошка. В МЧС отмечают, что трагическому исходу пожара способствовало позднее обнаружение и отсутствие автономного пожарного извещателя в доме.

С начала текущей недели в Хабаровском крае произошло четыре серьезных пожара, погибли два человека. В районе имени Лазо мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в ночь на 6 декабря. На момент прибытия пожарных огонь охватил часть крыши, две комнаты и веранду.

Инспекторы Госпожнадзора призывают местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Наиболее часто причиной пожаров становятся брошенные окурки, неисправные электроприборы или печи.

В Казани 5 декабря мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме. Площадь горения составила 3 кв. м.