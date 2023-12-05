Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Казани
Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Казани, погиб мужчина, говорится 5 декабря в Telegram-канале регионального управления МЧС.
Возгорание возникло в доме 35 по улице Спартаковской. Горела квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома.
Из подъезда самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе один ребенок.
«В ходе тушения пожарные обнаружили в горящей квартире тело мужчины. В 10:51 ликвидация открытого горения на площади 3 кв. м», — уточнили в МЧС.
Причина пожара устанавливается.
В середине октября загорелось одно из общежитий Казанского федерального университета (КФУ). Здание было сильно задымлено, пожарные спасли из него 24 человек. Пострадавших не было.