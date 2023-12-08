ФАС сообщила о снижении цен на арматуру на 15,7%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по состоянию на 6 декабря наблюдает в России снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% по сравнению с октябрем 2023 года, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Там напомнили, что ранее ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства и направила в адрес крупнейших производителей арматуры письма о недопустимости необоснованного роста цен и необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования.

«Для стабилизации ситуации на рынке арматуры развивается биржевая торговля этой продукцией. Так, c 30 октября, в соответствии с ранее выданным предписанием ФАС России, ООО «Промсорт» начало реализовывать арматуру на бирже. Также продолжается проработка вопроса об издании совместного приказа ФАС России, Минпромторга России и Минстроя России, устанавливающего минимальную величину продаваемой на бирже арматуры», — пояснили в ФАС.

До этого, 29 сентября, Минпромторг РФ направил в ФАС запрос с целью выдачи производителям арматуры предписания «о допустимом рыночном поведении». Цены на арматуру за первое полугодие 2023 года выросли на 30%, что было обосновано подорожанием лома и угля. Однако в конце сентября был зафиксирован значительный рост котировок по арматуре у заводов для отгрузок на октябрь, что может увеличить цены для конечных потребителей.