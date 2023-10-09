ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы об обоснованности цен доминирующим на рынке арматуры компаниям. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в пресс-службе ФАС.

При выявлении признаков злоупотребления рыночной властью с их стороны будет рассмотрен вопрос возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства

Отмечается, что в отношении одного из крупнейших производителей сортового проката в России уже возбуждено дело.

«Ведомство возбудило в отношении группы компаний дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе его рассмотрения ФАС России проведет детальный анализ причин изменения цены на арматуру, в том числе анализ издержек производства и реализации товара», — говорится в сообщении.

В случае установления вины организации грозит оборотный штраф в соответствии КоАП РФ.

Ранее, 29 сентября, стало известно, что Минпромторг РФ направил в ФАС запрос с целью выдачи производителям арматуры предписания «о допустимом рыночном поведении». Цены на арматуру за первое полугодие 2023 года выросли на 30%, что было обосновано подорожанием лома и угля. Однако в конце сентября был зафиксирован значительный рост котировок по арматуре у заводов для отгрузок на октябрь, что может увеличить цены для конечных потребителей.