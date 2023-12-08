Закупки США урана из России выросли втрое

В октябре 2023 года США втрое нарастили закупки российского урана — до 43,25 т. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные американской статистики.

Всего США потратили на закупки урана $62,8 млн, что стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года.

Россия стала вторым ведущим поставщиком урана в США, на первом месте оказалась Великобритания, которая продала Штатам 98,3 т на $177,4 млн, хотя еще в предыдущем месяце поставок вовсе не было.

Ранее, 1 декабря, сообщалось об увеличении импорта ядерного топлива и услуг для реакторов российской разработки из России в страны Евросоюза. Пять европейских государств, эксплуатирующих водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), в этом году превысят уровень импорта 2021 года. Эта тенденция подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз в достижении самодостаточности в вопросе топлива для таких реакторов.