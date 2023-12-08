Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии пообещали оказывать Украине наилучшую военную помощь
Мир
Мадуро одобрил строительство жилья для коренного народа Эссекибо
Мир
Советник Нетаньяху исключил вариант возвращения Аббасу Газы
Мир
В США одобрили возможную продажу Германии торпед на $300 млн
Мир
Карлсон заявил об угрозах главы Пентагона конгрессменам
Экономика
Продажу ювелирных изделий перед Новым годом хотят упростить
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –15 градусов в Москве 8 декабря
Мир
В Британии протестующие сорвали работу четырех оружейных заводов
Мир
Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность создания гумкоридоров в Газе
Мир
Турция провела испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122
Мир
США продолжат введение новых мер из-за насилия в отношении палестинцев
Общество
Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в сады и школы
Мир
Блинкен сообщил о тратах 90% помощи Украине в самих США
Общество
В Совбезе РФ предупредили о рассеивании мин ВСУ после шторма в Черном море
Мир
В США законодатели внесли $300 млн помощи Украине в проект на 2024 год
Сюжет:

Бойцы ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные совершили отражение двух атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевки. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем успешно отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции наших войск в районе населенного пункта Клещеевка», — цитирует его слова ТАСС.

Начальник пресс-центра Южной группировки войск также добавил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Взрывная мощь: что изменит на поле боя артиллерия крупного калибра
«Пионы», «Малки» и «Тюльпаны» станут эффективнее в составе новых бригад и в координации с БПЛА

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» успешно уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции, лодки ВСУ на херсонском направлении. В ведомстве отметили, что в этот раз личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированные огневые позиции ВСУ и нанес поражение буксируемому орудию противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023