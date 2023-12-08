Бойцы ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки

Российские военные совершили отражение двух атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевки. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем успешно отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции наших войск в районе населенного пункта Клещеевка», — цитирует его слова ТАСС.

Начальник пресс-центра Южной группировки войск также добавил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» успешно уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции, лодки ВСУ на херсонском направлении. В ведомстве отметили, что в этот раз личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированные огневые позиции ВСУ и нанес поражение буксируемому орудию противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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