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Автомобиль с тремя людьми провалился под лед на озере Байкал

На Байкале автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед, пострадавших спасли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Трое рыбаков на автомобиле провалились под лед на озере Байкал в Республике Бурятия, пострадавшие были спасены. Об 8 декабря сообщила пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«На озере Байкал в заливе Провал Кабанского района Республики Бурятия три человека на автомобиле Toyota Land Cruiser провалились под лед. <…> Дежурный ЕДДС сообщил, что люди самостоятельно выбрались из машины, находятся на льду, замерзают. Из села Посольское дежурная группа спасателей на вездеходе «Трэкол» незамедлительно выехала на поиск людей», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что спасатели нашли пострадавших примерно в 12 км от села Дубинино на льду. Первой была обнаружена женщина, которая рассказала, что она отделилась от своих товарищей. А затем сотрудники МЧС нашли еще двоих рыбаков, которые находились возле рыбацкой будки и ожидали помощи.

«Поиск осложнял сильный ветер, метель. В заливе Провал много проток. Мы подавали сигналы фонарями с крыши «Трэкола», пострадавшие ответили нам фонариками», — привела пресс-служба слова Алексея Филонова, спасателя 3 класса посольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России.

В отряде МЧС также сообщили, что все трое от медицинской помощи отказались. Они были переданы родственникам в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что Байкал еще не замерз, в заливах идет активное становление льда. В связи с этим толщина его неравномерна, поэтому выезжать и выходить на такой лед запрещено.

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Ранее в этот же день пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области сообщила, что два рыбака утонули на Сахалине, провалившись под лед на озере. Трагедия произошла на озере Малое Буссе. Два рыбака-любителя провалились под лед в 100 м от берега и не смогли выбраться. Отмечается, что на место случившегося сразу прибыли спасатели. Одного человека вытащили на берег, а второй находился под льдом. Для его извлечения потребовалась помощь водолазов.

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