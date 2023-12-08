В Керчи произошел пожар на газопроводе

В городе Керчь на востоке Республики Крым в результате пожара на газопроводе частично повреждена линия энергопередачи, на месте работают сотрудники МЧС. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил источник «Известий».

Как отмечается, в данный момент газ продолжает выходить из сети под давлением, пока полностью не выгорит.

«Абонентов переподключили, освещение на улице не работает. Восточная котельная, которая обеспечивает теплом около 30 тыс. человек, приостановила работу», — указывается в сообщении Telegram-канала «МыКЕРЧЬ.РФ».

Кроме того, уточняется, что на место случившегося прибыли заместитель главы администрации города Олег Шевченко, а также руководители керченских филиалов энергетических организаций Республики Крым.

Ранее, 7 декабря, стало известно, что в Тюмени сгорел автобус прямо на дороге в районе Авторемонтной улицы. Уточнялось, что от транспортного средства остался только обугленный остов.