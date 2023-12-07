Автобус сгорел на трассе в Тюмени

Автобус сгорел прямо на дороге в районе Авторемонтной улицы в Тюмени. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На кадрах видно, что от транспортного средства остался только обугленный остов.

О причинах произошедшего пока ничего неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 6 декабря, пожар произошел в рейсовом автобусе около села Зоркальцево под Томском. Отмечается, что огонь потушили за 10 минут. В региональном главке МЧС также уточнили, что погибших и пострадавших нет.