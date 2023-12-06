Автобус сгорел на трассе в Томске

Пожар произошел в рейсовом автобусе около села Зоркальцево под Томском. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Известия» публикуют кадры самого пожара и его последствий.

Отмечается, что огонь потушили за 10 минут. В региональном главке МЧС также уточнили, что погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль такси. В результате пострадал водитель, его с ожогом руки доставили в медучреждение.