Автобус сгорел на трассе в Томске
Пожар произошел в рейсовом автобусе около села Зоркальцево под Томском. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Известия» публикуют кадры самого пожара и его последствий.
Отмечается, что огонь потушили за 10 минут. В региональном главке МЧС также уточнили, что погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль такси. В результате пострадал водитель, его с ожогом руки доставили в медучреждение.