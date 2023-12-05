В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль такси, в результате пострадал водитель. Об этом 5 декабря сообщила Госавтоинспекция столицы.

«По уточненным данным пострадал водитель такси, которого с ожогом руки доставили в медучреждение», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

На месте работают оперативные службы города и дежурят несколько экипажей ДПС. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара.

«Движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра затруднено. Рекомендуем выбирать пути объезда», — говорится также в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Дептранс также опубликовал видеозапись, на которой видно, что горящий автомобиль по инерции проехал еще несколько метров и остановился. Водитель такси выбрался из транспортного средства прямо на ходу. Затем пострадавший мужчина попросил помощи у проезжающих мимо граждан.

Ранее, 28 ноября, пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также сообщила, что машина загорелась в северо-западном тоннеле в сторону МКАД.