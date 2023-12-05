Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина выделила почти $900 тыс. на фортификацию Запорожской области
Общество
Россия с января усилит ограничение поставок нефти в рамках ОПЕК+
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в накачивании заложников транквилизаторами
Мир
США расширили санкционный список по России и Белоруссии
Мир
Израиль рассказал о ходе третьей фазы наземной операции в Газе
Политика
Госдума прекратила полномочия депутата от КПРФ Блоцкого
Мир
На Кубе начали прием российских карт «Мир»
Мир
В Германии минимум три человека погибли из-за непогоды
Мир
Лавров обсудил ситуацию вокруг сектора Газа с главой МИД Ирана
Общество
Роспотребнадзор заявил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ
Армия
Мишустин заявил о двукратном росте производства БПЛА в РФ в 2023 году
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Мир
В Израиле допустили заключение нового временного перемирия с ХАМАС
Экономика
В бюджет РФ за девять месяцев поступило налогов на 13,3 трлн рублей
Экономика
Курс евро на торгах Мосбиржи вырос до 100 рублей впервые с 26 октября

В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль такси

0
Фото: Департамент транспорта Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль такси, в результате пострадал водитель. Об этом 5 декабря сообщила Госавтоинспекция столицы.

«По уточненным данным пострадал водитель такси, которого с ожогом руки доставили в медучреждение», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

На месте работают оперативные службы города и дежурят несколько экипажей ДПС. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара.

«Движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра затруднено. Рекомендуем выбирать пути объезда», — говорится также в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Дептранс также опубликовал видеозапись, на которой видно, что горящий автомобиль по инерции проехал еще несколько метров и остановился. Водитель такси выбрался из транспортного средства прямо на ходу. Затем пострадавший мужчина попросил помощи у проезжающих мимо граждан.

ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев
За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП

Ранее, 28 ноября, пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также сообщила, что машина загорелась в северо-западном тоннеле в сторону МКАД.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023