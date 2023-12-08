Специалисты призвали отказаться от использования старых гирлянд

Специалисты по пожарной безопасности производителя аэрозольных систем пожаротушения «НПО Соболевский завод» предупредили, что старые или неисправные гирлянды могут быть смертельно опасны.

В беседе с порталом «Подмосковье сегодня» в четверг, 7 декабря, эксперты отметили, что неисправные гирлянды с нарушением изоляции или с разбитыми лампочками могут стать причиной пожара. Также следует быть осторожными с гирляндами советского образца, потому что в большинстве из них используются лампы накаливания.

Специалисты пояснили, что современные гирлянды в основном состоят из LED-огоньков и не выделяют тепла, а в советских украшениях стоят лампы накаливания, которые нагреваются.

«От времени и старости в таких гирляндах стареет проводка, изнашивается вилка, что может стать причиной возгорания», — цитирует специалистов сайт aif.ru.

Эксперты напомнили, что приобретать пиротехнику и гирлянды следует только в специализированных магазинах. У такой продукции должны быть сертификаты с основной информацией, товар должен соответствовать стандартам производства. На гирлянде расстояние между вилкой и ближайшей лампочкой должно быть минимум 1,5 м, провод должен обладать толстой изоляцией.

При выходе из дома или на ночь, напоминают эксперты, гирлянду обязательно следует выключать. Также с осторожностью стоит относиться к гирляндам на батарейках. По словам специалистов, они также таят в себе опасность, как и любые электроприборы, пишет «Ридус».

В конце ноября заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что более тысячи искусственных елей и 4,9 тыс. световых декоративных конструкций украсят Москву к Новому году и Рождеству. Все световые и декоративные конструкции многофункциональны, их можно использовать многократно, пишет ИА «Регнум».

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова предупредила о неврологических проблемах из-за новогодних гирлянд. В беседе с телеканалом «Звезда» специалист рассказала, что особенно вредными считаются непрерывно мигающие огни, которые представляют угрозу не только для глаз, но и с точки зрения неврологии. Считается, что они плохо влияют на корковую деятельность, вызывают возбуждение и зрительное утомление.

В МЧС России напомнили основные правила безопасности при установке новогодней ели и украшении ее гирляндами. Елка должна быть устойчивой, также поблизости следует держать огнетушитель. Использование легковоспламеняющихся украшений и электрогирлянд сопряжено с потенциальной опасностью возгорания. В ведомстве добавили, что живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревателей. Также рядом нельзя использовать свечи и бенгальские огни. При выборе искусственной ели спасатели рекомендуют отдавать предпочтение изделиям с противопожарной пропиткой, пишет НСН. Больше трех новогодних гирлянд в одну розетку в жилом доме или квартире включать не рекомендуется.

Сайт kp.ru со ссылкой на специалистов отметил, что при эксплуатации гирлянды следует обратить внимание на наличие контроллера. Он дает возможность управлять световыми эффектами. Покупать следует гирлянды только заводского изготовления с наличием знака о пожарной безопасности. Для того чтобы минимизировать риск нагрева, лучше выбирать менее мощные украшения.