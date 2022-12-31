В МЧС рассказали о безопасном использовании новогодних гирлянд

Больше трех новогодних гирлянд в одну розетку в жилом доме или квартире включать не рекомендуется, так как вырастает риск возникновения пожара. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Спасатели отметили, что перед использованием надо проверить электрическую гирлянду на работоспособность, даже если она была исправна много лет.

«В домашних условиях не включайте больше трех гирлянд в одну розетку и не используйте украшения, в которых количество огней более 50», — добавили в ведомстве.

Чтобы избежать перегрева и замыкания электропроводки необходимо использовать елочные гирлянды только с предохранителями. Если некоторые лампочки не горят, мигают, а провода нагреваются или искрят, надо отключить гирлянду от сети.

Если вы покупаете гирлянду, она должна иметь огнезащитное покрытие и сертификат на упаковке изделия.

Ранее, 26 декабря, начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков напомнил, что ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой вспыхивают пожары.

Нельзя использовать пиротехнику в помещениях, на крышах балконов и лоджий, возле ЛЭП и деревьев, на территории национальных парков и заповедников, напомнил он.

В начале декабря исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин призвал россиян оградить домашних питомцев от потенциального контакта с гирляндой. Он напомнил, что кошки и мелкие породы собак любят их грызть.

Также он напомнил, что гирлянда должна быть включена в розетку либо напрямую, либо при использовании сертифицированного удлинителя.