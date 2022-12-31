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В МЧС рассказали о безопасном использовании новогодних гирлянд

МЧС: использование больше трех гирлянд в одной розетке повышает риск пожара
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Больше трех новогодних гирлянд в одну розетку в жилом доме или квартире включать не рекомендуется, так как вырастает риск возникновения пожара. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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Спасатели отметили, что перед использованием надо проверить электрическую гирлянду на работоспособность, даже если она была исправна много лет.

«В домашних условиях не включайте больше трех гирлянд в одну розетку и не используйте украшения, в которых количество огней более 50», — добавили в ведомстве.

Чтобы избежать перегрева и замыкания электропроводки необходимо использовать елочные гирлянды только с предохранителями. Если некоторые лампочки не горят, мигают, а провода нагреваются или искрят, надо отключить гирлянду от сети.

Если вы покупаете гирлянду, она должна иметь огнезащитное покрытие и сертификат на упаковке изделия.

Ранее, 26 декабря, начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков напомнил, что ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой вспыхивают пожары.

Нельзя использовать пиротехнику в помещениях, на крышах балконов и лоджий, возле ЛЭП и деревьев, на территории национальных парков и заповедников, напомнил он.

В начале декабря исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин призвал россиян оградить домашних питомцев от потенциального контакта с гирляндой. Он напомнил, что кошки и мелкие породы собак любят их грызть.

Также он напомнил, что гирлянда должна быть включена в розетку либо напрямую, либо при использовании сертифицированного удлинителя.

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