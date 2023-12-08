На видео попал процесс воспитания котенка самкой леопарда в Приморье

Процесс материнского воспитания редкого дальневосточного леопарда запечатлела фотоловушка в Приморье. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил Telegram-канал нацпарка «Земля леопарда».

Видео было сделано поздним вечером, когда в лесу было уже темно. На записи котенок пытается вовлечь свою мать в игру, но та отталкивает его лапой.

Уточняется, что котенку от восьми до десяти месяцев. Это возраст, когда детеныши в играх отрабатывают свою «силу укуса» на сверстниках или родителях.

Отмечается, что фиксация котят дальневосточного леопарда на фотоловушку — достаточно редкое явление из-за осторожности их матерей.



Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в этот день в национальном парке «Земля леопарда» был зафиксирован редчайший горал. Специалисты смогли определить это благодаря уникальной форме рогов у всех горалов. Таким образом, у ученых будет возможность определить численность этого редкого животного.