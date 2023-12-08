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Россияне стали массово скупать туры на лето из-за опасения роста цен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спрос на летние туры на черноморские курорты вырос в два–четыре раза, путевки активно покупают уже сейчас, сообщили «Известиям» туроператоры.

«Снижения цен на отдых в следующем году ждать не стоит»
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе — о безопасности туров в Египет, поездках в Европу и сохранности персональных данных

В пресс-службе туроператора «Алеан» сообщили о рекордном росте продаж туров на лето в Анапу и Абхазию — в четыре раза относительно аналогичного периода прошлого года. Путешествий в Геленджик россияне забронировали вдвое больше, в Кавминводы — в полтора раза. Каждая третья бронь — гостиницы с питанием «всё включено».

Туристы понимают, что в следующем году возможен рост цен, поэтому начали покупать туры на лето уже сейчас — это помогает сэкономить как минимум 20–30%, пояснила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что на старте высокого сезона скидок уже не будет. Кроме того, по ее прогнозу, цены на отдых в России в следующем году, предположительно, вырастут на 10% — в дополнение к подорожанию на 15%, которое произошло в этом году.

Помимо соображений экономии, туристы боятся в принципе упустить желаемые отели — такие объекты чаще всего хотят забронировать и все остальные, отметили в «Алеане».

«Минувшим летом загрузка качественных отелей для семейного отдыха была близка к 100%, из-за чего некоторые путешественники не смогли в них попасть в нужные им даты. Поэтому в этом году они активизировались заранее», — сказали там.

Также в популярных объектах размещения очень много возвратных клиентов, которые готовы бронировать тур на следующий год, как только появляется такая возможность, пояснили в компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Готовь плавки зимой: россияне стали массово скупать пляжные туры на лето

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