Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии пообещали оказывать Украине наилучшую военную помощь
Мир
Мадуро одобрил строительство жилья для коренного народа Эссекибо
Мир
Советник Нетаньяху исключил вариант возвращения Аббасу Газы
Мир
В США одобрили возможную продажу Германии торпед на $300 млн
Мир
Карлсон заявил об угрозах главы Пентагона конгрессменам
Экономика
Продажу ювелирных изделий перед Новым годом хотят упростить
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –15 градусов в Москве 8 декабря
Мир
В Британии протестующие сорвали работу четырех оружейных заводов
Мир
Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность создания гумкоридоров в Газе
Мир
Турция провела испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122
Мир
США продолжат введение новых мер из-за насилия в отношении палестинцев
Общество
Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в сады и школы
Мир
Блинкен сообщил о тратах 90% помощи Украине в самих США
Общество
В Совбезе РФ предупредили о рассеивании мин ВСУ после шторма в Черном море
Мир
В США законодатели внесли $300 млн помощи Украине в проект на 2024 год

Депутаты рассказали о поправке в закон о рубках леса на Байкале

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая версия проекта изменений в закон «Об охране озера Байкал» будет окончательно сформирована в ближайшее время, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Сергей Тен.

Хоть трава расти: зачем в России охлаждают тундру и превращают ее в зеленые пастбища
Как в Плейстоценовом парке на Колыме воссоздали утраченную экосистему мамонтовых степей

В ней законодатели, в частности, готовы уйти от термина «сплошные рубки» (когда на определенной территории вырубается более 70% древесины), подчеркнул парламентарий. При этом он отметил, что сам термин предусмотрен действующим законодательством.

«К сожалению, если начать сейчас отрабатывать этот вопрос на уровне лесного законодательства, менять Лесной кодекс, эта работа может занять очень много времени. Мы понимаем обеспокоенность, разделяем ее и работаем над тем, чтобы по возможности уйти от сплошных рубок и не создавать потенциальные возможности для каких-то злоупотреблений», — заверил депутат.

В июле этого года инициативу, предполагающую изменения в закон «Об охране озера Байкал», приняли в первом чтении. Документом предлагается разрешить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для строительства туристической и социальной инфраструктуры.

Эта норма вызвала критику экологов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу спорной. Выражал обеспокоенность перспективой одобрения сплошных рубок и глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

Межфракционная рабочая группа «Байкал» и экспертный совет комитета по экологии на этой неделе рассмотрели предложения по поправкам в законопроект.

Депутаты предлагают среди прочего изменить и подход к восстановлению леса взамен вырубленного, рассказал Сергей Тен. Сейчас законопроект предусматривает компенсационные посадки деревьев и кустарников в объеме «пять к одному».

«Мы предлагаем перейти от концепции «пять к одному» в зависимости от количества вырубленных деревьев к предложенному экспертами подходу, когда рассматриваем лес в качестве экосистемы», — пояснил депутат.

Пропорции, по его словам, сохранятся в отношении площади вырубленного леса, а не количества деревьев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лес тронулся: разрешат ли сплошную вырубку деревьев на Байкале

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023