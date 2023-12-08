Депутаты рассказали о поправке в закон о рубках леса на Байкале
Новая версия проекта изменений в закон «Об охране озера Байкал» будет окончательно сформирована в ближайшее время, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Сергей Тен.
В ней законодатели, в частности, готовы уйти от термина «сплошные рубки» (когда на определенной территории вырубается более 70% древесины), подчеркнул парламентарий. При этом он отметил, что сам термин предусмотрен действующим законодательством.
«К сожалению, если начать сейчас отрабатывать этот вопрос на уровне лесного законодательства, менять Лесной кодекс, эта работа может занять очень много времени. Мы понимаем обеспокоенность, разделяем ее и работаем над тем, чтобы по возможности уйти от сплошных рубок и не создавать потенциальные возможности для каких-то злоупотреблений», — заверил депутат.
В июле этого года инициативу, предполагающую изменения в закон «Об охране озера Байкал», приняли в первом чтении. Документом предлагается разрешить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для строительства туристической и социальной инфраструктуры.
Эта норма вызвала критику экологов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу спорной. Выражал обеспокоенность перспективой одобрения сплошных рубок и глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
Межфракционная рабочая группа «Байкал» и экспертный совет комитета по экологии на этой неделе рассмотрели предложения по поправкам в законопроект.
Депутаты предлагают среди прочего изменить и подход к восстановлению леса взамен вырубленного, рассказал Сергей Тен. Сейчас законопроект предусматривает компенсационные посадки деревьев и кустарников в объеме «пять к одному».
«Мы предлагаем перейти от концепции «пять к одному» в зависимости от количества вырубленных деревьев к предложенному экспертами подходу, когда рассматриваем лес в качестве экосистемы», — пояснил депутат.
Пропорции, по его словам, сохранятся в отношении площади вырубленного леса, а не количества деревьев.
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Лес тронулся: разрешат ли сплошную вырубку деревьев на Байкале