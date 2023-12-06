Хоть трава расти: зачем в России охлаждают тундру и превращают ее в зеленые пастбища

Российские ученые представили свои проекты на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Среди них — Плейстоценовый парк на Колыме. Это ограниченная территория в тундре, на которой воссоздали утраченную экосистему мамонтовых степей, выпустив туда травоядных животных: оленей, зубров, яков и других. Предполагается, что они помогут охладить землю и уменьшить негативное воздействие глобального потепления. Подробнее — в материале «Известий».

Зачем нужны природно-климатические проекты

Проходящая в Дубае конференция ООН по изменению климата в очередной раз привлекла внимание к негативным процессам на нашей планете. Эксперты подчеркивают, что средняя температура воздуха и мирового океана продолжает повышаться, что влечет за собой разбалансировку экосистем. Одним из самых эмоциональных было выступление президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который отметил, что высокогорным регионам Азии уже сегодня угрожает катастрофа.

— Горы обеспечивают водой более двух миллиардов жителей Земли, аккумулируют влагу для огромных площадей сельхозугодий, и они оказались наиболее уязвимы перед климатическими шоками. Мир сегодня должен объединить усилия, чтобы сберечь экосистемы, — подчеркнул он.

Еще сильнее потепление отразилось на территории России. Если среднее повышение температуры на планете за последние 20 лет составило 1,5 градуса Цельсия, то на северо-востоке Якутии оно превысило 3 градуса, а на полуострове Ямал 6,5 градусов.

На конференции представители Всемирного банка заявили, что с 2025 года организация увеличит финансирование климатических проектов на 10%, и на эти цели будет направлено более 40 млрд долларов. По словам экспертов ВБ, до последнего времени человечество вкладывало максимум ресурсов в купирование антропогенного вреда и практически не занималось природными проектами. В итоге в борьбу с выбросами СО2 было инвестировано больше двух триллионов долларов и всего три миллиарда — в природно-климатические исследования.

Почему в России хотят охладить тундру

Советник президента РФ, председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев уверен, что в решении проблем глобального потепления России нужно идти своим путем, например, «попытаться охладить тундру, чтобы кратно сократить объем выбросов парниковых газов», и это амбициозный климатический проект.

Один из таких экспериментов по сохранению вечной мерзлоты, представленных на конференции, стал Плейстоценовый парк на Колыме — воссоздание экосистемы мамонтовых степей в Якутии. Опыт начался 20 лет назад и сегодня проводится при поддержке фонда Андрея Мельниченко.

По словам директора парка Никиты Зимова, в Дубае о его концепции рассказали на интерактивном стенде. В чем суть? Вечная мерзлота занимает четверть всей мировой суши и от 60% до 65% территории России. Она играет важнейшую роль в поддержании экосистемы Земли, сковывая примерно 1,5 трлн тонн углекислого газа. Это в разы превышает все антропогенное влияние на атмосферу. Если все эти тонны освободятся от оков вечной мерзлоты, глобальное потепление ускорится в десятки раз.

Как на Колыме воссоздают утраченную экосистему

Воссоздание экосистемы плейстоцена, геологической эпохи, длившейся от 2 580 000 до 12 000 лет назад и охватывающей самый последний период повторяющихся оледенений, началось на берегах реки Колымы в начале 2000-х годов. Утраченная природная самоорганизация представляла собой огромное пастбище, мамонтовую равнину, которая обладала большой устойчивостью, потому что многочисленные животные поддерживали круговорот органических веществ. Закат этой идеальной модели, вероятно, связан с появлением человека. Истребив стада, наши предки заложили предпосылки катастрофы: на смену высокопродуктивным пастбищам пришла бедная тундра со скудными травами, мхами, болотами и огромными залежами парниковых газов.

Сегодня российские ученые пытаются воссоздать «мамонтовую степь», заселяя Плейстоценовый парк бизонами, северными оленями, якутскими лошадьми, лосями, зубрами, овцебыками, яками и другими травоядными. Предполагается, что они помогут превратить болота и тундру в высокопродуктивные пастбища, которые намного лучше балансируют выбросы и поглощают углекислый газ. Авторы проекта рассчитывают, что новая экосистема появится здесь в течение 7-10 лет, после чего опыт можно будет масштабировать на другие территории.

Изменения в заказнике заметны уже сейчас: земля стала суше, а температура почвы в Плейстоценовом парке на несколько градусов ниже, чем за его пределами.

Мировая наука тоже проявила интерес к российскому эксперименту: ученые из университета Оксфорда хотят провести в парке полномасштабные исследования. «Сегодня мы приглашаем ученых всего мира — приезжайте, изучайте, делайте выводы», — заявил Никита Зимов.