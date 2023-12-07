Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Мир
Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию экс-бойца СС Гунько у Канады
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
В ФАС применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Твери и Туве
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Общество
Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Мир
Россия вместе с КНР и ОАЭ запросила срочное заседание СБ ООН по Газе
Мир
Кабмин ФРГ не согласовал бюджет на 2024 год
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Мир
В Германии рассказали о медленной интеграции украинских беженцев в стране

Более 750 сотрудников The Washington Post объявили забастовку

0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 750 работников сотрудников американской газеты The Washington Post объявили забастовку. В четверг, 7 декабря, они не вышли на работу, акция продлится 24 часа, говорится в сообщении на сайте издания.

Забастовка стала крупнейшим профсоюзным протестом в компании за почти полвека. Рабочие выстроились утром в четверг в пикет перед офисом компании в центре Вашингтона, размахивая плакатами «Забастовка». Многие из них звонят в колокольчики, трубят в рожки, стучат в барабаны.

«Эй-эй, хо-хо, у нас слишком низкий минимальный уровень зарплат!» — скандируют они.

Протестующие выступают против тупика в переговорах с компанией, которая оставила рабочих без трудового контракта на 18 месяцев. Также сотрудники возражают против недавнего предложения компании сотрудникам добровольно уволиться.

«Это заявление сотен сотрудников The Washington Post, в котором говорится, что, если компания хочет работать с нами честно, она должна уважать своих сотрудников», — сказала обозреватель по климату Сара Каплан.

По ее словам, не присоединившиеся к забастовке «всё равно попытаются выпустить номер газеты, но хорошо сделать это не получится».

«Мы уважаем права наших коллег, входящих в Гильдию журналистов, участвовать в этой запланированной однодневной забастовке», — заявил представитель компании.

По его словам, редакция попытается выпустить свежий номер газеты «без потерь качества для читателя».

Забастовка произошла в дни, когда WP сталкивается как с внутренней сменой руководства, так и с теми же экономическими проблемами, которые потрясли медиаиндустрию по всему миру. После десятилетия быстрого развития под руководством основателя Amazon Джеффа Безоса руководители издания этой осенью признали, что компания чрезмерно расширилась и ей придется сократить объемы продаж, поскольку оптимистические финансовые прогнозы не оправдались. Только в этом году компания потеряет $100 млн. Предполагаются, что в связи с затратами будут уволены 240 человек, или около 10% нынешнего персонала.

Проверка системы: новые забастовки вспыхнули в США
К профсоюзам «большой тройки» присоединились медики и фармацевты

Осенью 1975 года работники типографии The Washington Post возглавили забастовку, которая продолжалась 20 недель. В те дни руководители компании пришли, чтобы управлять оборудованием и самостоятельно печатать газеты. Тогда издатель газеты Кэтрин Грэм наняла новых рабочих для управления печатными машинами, отказавшись выполнить требования бастующих.

В январе издатель британских газет Mirror и Express сообщил о сокращении 200 сотрудников. Решение он связал с сильным падением доходов от рекламы в IV квартале. Несмотря на новогодние праздники, «черную пятницу» и чемпионат мира по футболу, количество печатной рекламы упало на 20%, а цифровой — на 6%. По информации The Guardian, в августе 2022 года более 1 тыс. журналистов издательского дома объявило забастовку из-за низкого уровня зарплаты. Тогда руководство пошло им навстречу, пересмотрев условия выплат сотрудникам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023