Более 750 сотрудников The Washington Post объявили забастовку

Более 750 работников сотрудников американской газеты The Washington Post объявили забастовку. В четверг, 7 декабря, они не вышли на работу, акция продлится 24 часа, говорится в сообщении на сайте издания.

Забастовка стала крупнейшим профсоюзным протестом в компании за почти полвека. Рабочие выстроились утром в четверг в пикет перед офисом компании в центре Вашингтона, размахивая плакатами «Забастовка». Многие из них звонят в колокольчики, трубят в рожки, стучат в барабаны.

«Эй-эй, хо-хо, у нас слишком низкий минимальный уровень зарплат!» — скандируют они.

Протестующие выступают против тупика в переговорах с компанией, которая оставила рабочих без трудового контракта на 18 месяцев. Также сотрудники возражают против недавнего предложения компании сотрудникам добровольно уволиться.

«Это заявление сотен сотрудников The Washington Post, в котором говорится, что, если компания хочет работать с нами честно, она должна уважать своих сотрудников», — сказала обозреватель по климату Сара Каплан.

По ее словам, не присоединившиеся к забастовке «всё равно попытаются выпустить номер газеты, но хорошо сделать это не получится».

«Мы уважаем права наших коллег, входящих в Гильдию журналистов, участвовать в этой запланированной однодневной забастовке», — заявил представитель компании.

По его словам, редакция попытается выпустить свежий номер газеты «без потерь качества для читателя».

Забастовка произошла в дни, когда WP сталкивается как с внутренней сменой руководства, так и с теми же экономическими проблемами, которые потрясли медиаиндустрию по всему миру. После десятилетия быстрого развития под руководством основателя Amazon Джеффа Безоса руководители издания этой осенью признали, что компания чрезмерно расширилась и ей придется сократить объемы продаж, поскольку оптимистические финансовые прогнозы не оправдались. Только в этом году компания потеряет $100 млн. Предполагаются, что в связи с затратами будут уволены 240 человек, или около 10% нынешнего персонала.

Осенью 1975 года работники типографии The Washington Post возглавили забастовку, которая продолжалась 20 недель. В те дни руководители компании пришли, чтобы управлять оборудованием и самостоятельно печатать газеты. Тогда издатель газеты Кэтрин Грэм наняла новых рабочих для управления печатными машинами, отказавшись выполнить требования бастующих.

В январе издатель британских газет Mirror и Express сообщил о сокращении 200 сотрудников. Решение он связал с сильным падением доходов от рекламы в IV квартале. Несмотря на новогодние праздники, «черную пятницу» и чемпионат мира по футболу, количество печатной рекламы упало на 20%, а цифровой — на 6%. По информации The Guardian, в августе 2022 года более 1 тыс. журналистов издательского дома объявило забастовку из-за низкого уровня зарплаты. Тогда руководство пошло им навстречу, пересмотрев условия выплат сотрудникам.