Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Мир
Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию экс-бойца СС Гунько у Канады
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
В ФАС применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Твери и Туве
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Общество
Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Мир
Россия вместе с КНР и ОАЭ запросила срочное заседание СБ ООН по Газе
Мир
Кабмин ФРГ не согласовал бюджет на 2024 год
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Мир
В Германии рассказали о медленной интеграции украинских беженцев в стране

Эксперт рассказала об утеплении квартиры без капитального ремонта

Устюжанинова посоветовала поставить тройные стеклопакеты для сохранения тепла в квартире
0
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С приближением зимних холодов вопрос утепления квартир становится всё более актуальным. Эксперт сервиса «Яндекс Недвижимость» Анна Устюжанинова рассказала «Известиям» 7 декабря, как справиться с холодом в жилье, не делая для этого капитальный ремонт.

«Если в квартире становится прохладно и неуютно, а отопление вроде бы хорошо работает, стоит проверить проблемные зоны помещения. К ним относятся в первую очередь оконные проемы», — отметила эксперт.

По ее словам, негерметичные окна, плохо заделанные стыки пропускают холодный воздух с улицы. Если есть возможность, она рекомендовала поставить тройные стеклопакеты с хорошей теплоизоляцией или подобрать утолщенное стекло, которое также поможет сберечь тепло внутри помещения. Также, по ее мнению, неплохим средством будет и второй контур остекления, который и поможет в шумоизоляции, и сохранит часть тепла.

Однако, если проблема в стыках или невозможно заменить всё окно, можно воспользоваться пластиковыми лентами: поролоновыми, поливинилхлоридными, пенополиуретановыми или резиновыми. Кроме того, для заделки швов пластиковых окон можно обратиться к специальным герметикам: силиконовым, акриловым или жидкому пластику.

Эксперт обратила внимание на то, что причина в проникновении холодного воздуха может быть в износе деталей.

«При эксплуатации петли створки могут провиснуть, но исправить это удастся просто отрегулировав механизм. И не забывайте, что регуляторы створок можно переводить на зимнее положение», — добавила она.

Также для теплоизоляции балкона лучшим решением станет его остекление теплым профилем, отметила Устюжанинова. Из более простых и бюджетных способов — утепление двери, откосов, герметизация стыков. Можно воспользоваться теми же средствами, что применяются к окнам, однако следует учесть разницу между старыми деревянными дверями и пластиковыми. Так, для деревянного дверного полотна можно воспользоваться поролоном или пенопластом, изолировать откосы можно пенополистиролом и минеральной ватой, для стыков подойдут любые уплотнители. В то же время с пластиковыми дверями можно действовать по аналогии окон, объяснила эксперт.

По ее словам, холодный воздух может проникать в квартиру и из подъезда, поэтому стоит проверить швы и стыки на входной двери, теми же уплотнителями изолировать их.

Повысим градус: куда жаловаться на холод в квартире
Юристы советуют добиваться справедливости законными способами

Еще один вариант — утепление стен. Стандартные материалы для утепления: минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол. Также существуют теплоизоляционные штукатурки. Но обращаться к этим методам можно, если человек готов на ремонт, объяснила Устюжанинова.

«Более безболезненный вариант — теплоизоляционная краска или жидкий утеплитель для внутренних работ. Но также придется делать косметический ремонт. Третий способ сберечь тепло внутри помещения — оклеить стены утепляющим полотном. Например, пробковым, которое сейчас можно найти в разном дизайне, или специальными обоями», — добавила она.

Также она посоветовала проверить плотность прилегания напольных плинтусов. Если обнаружатся щели, через которые поступает холодный воздух, нужно загерметизировать их, воспользовавшись, например, латексным или латексно-акриловым герметиком.

«Последний этап для создания тепла в вашей квартире — работа с интерьером. Попробуйте сделать перестановку мебели: отодвинуть кровать и диван от окон, отгородиться от холодной стены шкафом или просто не располагать около нее зоны отдыха», — рассказала Устюжанинова.

Не помешают и плотные шторы. Кроме того, не стоит пренебрегать в холодное время года коврами, отметила эксперт.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что 44% опрошенных россиян планируют сделать ремонт в квартире в 2024 году. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик». 24% респондентов думают потратить на ремонт до 50 и 100 тыс. рублей, 25% — до 300 тыс. рублей, 13% — до 500 тыс. рублей, 10% — до миллиона рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023