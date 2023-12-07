Эксперт рассказала об утеплении квартиры без капитального ремонта

С приближением зимних холодов вопрос утепления квартир становится всё более актуальным. Эксперт сервиса «Яндекс Недвижимость» Анна Устюжанинова рассказала «Известиям» 7 декабря, как справиться с холодом в жилье, не делая для этого капитальный ремонт.

«Если в квартире становится прохладно и неуютно, а отопление вроде бы хорошо работает, стоит проверить проблемные зоны помещения. К ним относятся в первую очередь оконные проемы», — отметила эксперт.

По ее словам, негерметичные окна, плохо заделанные стыки пропускают холодный воздух с улицы. Если есть возможность, она рекомендовала поставить тройные стеклопакеты с хорошей теплоизоляцией или подобрать утолщенное стекло, которое также поможет сберечь тепло внутри помещения. Также, по ее мнению, неплохим средством будет и второй контур остекления, который и поможет в шумоизоляции, и сохранит часть тепла.

Однако, если проблема в стыках или невозможно заменить всё окно, можно воспользоваться пластиковыми лентами: поролоновыми, поливинилхлоридными, пенополиуретановыми или резиновыми. Кроме того, для заделки швов пластиковых окон можно обратиться к специальным герметикам: силиконовым, акриловым или жидкому пластику.

Эксперт обратила внимание на то, что причина в проникновении холодного воздуха может быть в износе деталей.

«При эксплуатации петли створки могут провиснуть, но исправить это удастся просто отрегулировав механизм. И не забывайте, что регуляторы створок можно переводить на зимнее положение», — добавила она.

Также для теплоизоляции балкона лучшим решением станет его остекление теплым профилем, отметила Устюжанинова. Из более простых и бюджетных способов — утепление двери, откосов, герметизация стыков. Можно воспользоваться теми же средствами, что применяются к окнам, однако следует учесть разницу между старыми деревянными дверями и пластиковыми. Так, для деревянного дверного полотна можно воспользоваться поролоном или пенопластом, изолировать откосы можно пенополистиролом и минеральной ватой, для стыков подойдут любые уплотнители. В то же время с пластиковыми дверями можно действовать по аналогии окон, объяснила эксперт.

По ее словам, холодный воздух может проникать в квартиру и из подъезда, поэтому стоит проверить швы и стыки на входной двери, теми же уплотнителями изолировать их.

Еще один вариант — утепление стен. Стандартные материалы для утепления: минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол. Также существуют теплоизоляционные штукатурки. Но обращаться к этим методам можно, если человек готов на ремонт, объяснила Устюжанинова.

«Более безболезненный вариант — теплоизоляционная краска или жидкий утеплитель для внутренних работ. Но также придется делать косметический ремонт. Третий способ сберечь тепло внутри помещения — оклеить стены утепляющим полотном. Например, пробковым, которое сейчас можно найти в разном дизайне, или специальными обоями», — добавила она.

Также она посоветовала проверить плотность прилегания напольных плинтусов. Если обнаружатся щели, через которые поступает холодный воздух, нужно загерметизировать их, воспользовавшись, например, латексным или латексно-акриловым герметиком.

«Последний этап для создания тепла в вашей квартире — работа с интерьером. Попробуйте сделать перестановку мебели: отодвинуть кровать и диван от окон, отгородиться от холодной стены шкафом или просто не располагать около нее зоны отдыха», — рассказала Устюжанинова.

Не помешают и плотные шторы. Кроме того, не стоит пренебрегать в холодное время года коврами, отметила эксперт.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что 44% опрошенных россиян планируют сделать ремонт в квартире в 2024 году. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик». 24% респондентов думают потратить на ремонт до 50 и 100 тыс. рублей, 25% — до 300 тыс. рублей, 13% — до 500 тыс. рублей, 10% — до миллиона рублей.