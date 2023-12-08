Гала-ледица: чего ждать от Матча звезд КХЛ

Легендарные футболисты прошлого — Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев и Роман Широков — станут хоккейными тренерами. Точнее — их помощниками. 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на новой ледовой арене пройдет ежегодное шоу — мероприятие с участием самых ярких игроков КХЛ сезона. «Известия» рассказывают о формате, участниках и самых ожидаемых событиях предстоящего мероприятия.

Как справится с дебютом «СКА Арена»

Новая арена в Санкт-Петербурге строилась с расчетом на проведение чемпионата мира – 2023, но из-за политической ситуации он был перенесен в Тампере и Ригу, а сборная России с прошлого года не играет на этом турнире. Тем не менее арену достроили, а Матч звезд станет первым официальным мероприятием, которое она примет.

Вместимость «СКА Арены» — 21,5 тыс. зрителей, и теперь это одна из самых больших хоккейных арен в мире.

— Если строить, то арену свыше 20 тыс. Когда мы проанализировали ситуацию с вместимостью площадок, то приняли решение стать самой большой ледовой ареной в мире. Архитекторы создавали визуальный ряд для зрителей, чтобы они могли видеть происходящее на арене с любой точки. У нас разные углы наклона всех ярусов. Ограниченность видимости сведена к нулю, — сказал генеральный директор «СКА-Арены» Дмитрий Сватковский.

Кто не сможет сыграть

Состав участников звездного уикенда был определен за месяц до события, и многие игроки не смогут принять участие из-за травм. Первым вылетел центр ударной тройки «Спартака» Иван Морозов, которого заменит Максим Летунов из «Торпедо».

Следом травму плеча в игре с «Автомобилистом» получил форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин — его заменит Семен Дер-Аргучинцев из «Трактора». Главный молодой талант лиги Матвей Мичков из «Сочи» заболел пневмонией: вместо него на домашнем льду сыграет нападающий СКА Владимир Алистров.

Еще в последний момент выбыли Данил Аймурзин («Северсталь») и Рид Буше («Авангард»). Их заменят Максим Шалунов из «Локомотива» и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Будут ли все главные звезды

По сути, да. Сборные дивизионов возглавят Николай Голдобин, Владимир Ткачев, Александр Радулов и Никита Гусев — четыре главные звезды лиги. Сыграют в Питере Серебряков, Никишин, Порядин, Атанасов, Нестеров, Яковлев, Самонов — в своих амплуа они точно одни из лучших в КХЛ.

Если не считать травмированных, удивляет, пожалуй, только отсутствие Вадима Шипачева. Центрфорвард «Ак Барса» уже обогнал Сергея Мозякина по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ и догоняет его по очкам в лиге в целом. Так почему одного из самых известных хоккеистов лиги не будет в Санкт-Петербурге?

Вполне могли поехать на звездный уикенд третий снайпер лиги Кирилл Пилипенко из «Северстали» и блистательный Александр Хмелевский из «Салавата Юлаева». Но в лиге решили остановиться на других кандидатурах.

Регламент

Матч звезд проходит в формате мини-турнира 3 на 3. Играют четыре дивизиона: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышева. На полуфинальной стадии встречаются два дивизиона. Победители каждого матча встречаются в финале для определения победителя турнира. Проигравшие команды встречаются в матче за третье место. Продолжительность каждого матча — 20 минут. По истечении 10 минут каждого матча команды меняются воротами. При ничейном счете после 20 минут победитель определяется в серии буллитов без овертайма.

Конкурсы мастер-шоу пройдут в оба дня звездного уикенда.

Гости-помощники

Команды возглавят знаменитые в прошлом футболисты — Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Роман Широков и Андрей Аршавин. Они станут помощниками главных тренеров: Алексей Жамнов возглавит команду дивизиона Боброва, Алексей Кудашов — команду дивизиона Тарасова, Андрей Разин будет главным тренером команды дивизиона Харламова, а Михаил Кравец примет команду дивизиона Чернышева.

Также на Матче звезд КХЛ выступят ST, The Hatters и Filatov & Karas.

Программу первого дня откроет рэпер ST. Год назад именно он выступил в качестве тренера Матча звезд КХЛ 2022 в дивизионе Боброва — и стал победителем. Открывал праздник ST в Челябинске, где ему помогали тренеры других команд — Slame, Анет Сай и Nazima. Позже ST выпустил отдельный трек «Всё хоккей».

Во второй день на «СКА-Арене» прогремит один из самых популярных музыкальных проектов Filatov & Karas. Лидеры российских и мировых стриминговых чартов исполняет свои лучшие треки. А завершит программу концертный сет от питерской группы The Hatters, которая играет в стиле джипси-фолк-рок.