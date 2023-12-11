Насчет банка: дать согласие на обработку своих данных можно будет через «Госуслуги»

Россиянам облегчат переход между банками, страховыми и операторами связи. Граждане смогут передать свои персональные данные и накопленные о них коммерческие сведения из одной организации в другую через «Госуслуги», заявил «Известиям» директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. На госпортале собираются создать реестр согласий клиентов на предоставление их данных разным компаниям. Новая система позволит получать больше услуг удаленно и быстрее передавать сведения о себе вместо заполнения анкет «с нуля», считают эксперты. Однако повышаются риски утечки данных.

Как будет работать передача согласий через «Госуслуги»

Россияне смогут передать согласие на обработку своих персональных данных и накопленных о них коммерческих сведений из одной компании в другую через «Госуслуги». Это облегчит получение персонализированных услуг в банках, страховых и операторах связи, рассказал «Известиям» директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. Он подчеркнул: гражданин — собственник своих данных, поэтому у него должно быть право ими распоряжаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На госпортале планируется создать реестр согласий от клиентов на предоставление их данных разным организациям, а компании будут это видеть, напомнил представитель Минцифры. Нужна единая платформа, чтобы компании видели, что человек действительно изъявил желание на передачу информации. «Госуслуги» — лучший канал связи с россиянами для этого, считает Дмитрий Дубынин. Он добавил, что там зарегистрировано уже более 100 млн пользователей.

Так, клиент организации А сможет с помощью «Госуслуг» дать свое согласие на предоставление данных новой компании Б. Тогда она сумеет получить все необходимые сведения о потребителе, объяснил Дмитрий Дубынин. Согласие можно будет отозвать в любой момент, уточнил он.

Запуск проекта возможен в 2025 году, сообщил эксперт. И добавил: потребуется участие и Минцифры, и ЦБ. Для рынка будет необходим переходный период, чтобы компании успели подключиться к новой платформе. Однако с определенного момента эта функция должна стать обязательной для всех. Это позволит гражданам получать услуги комфортным путем.

Банк России с участниками рынка неоднократно высказывался о необходимости создания на рынке платформы коммерческих согласий, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там пояснили: она позволит гражданам управлять сведениями о себе при их передаче. Сейчас Центробанк совместно с Минцифры обсуждает возможные подходы к регулированию инициативы и ее реализации, отметили в пресс-службе.

Зачем нужна передача согласий через «Госуслуги»

Передача согласий на использование данных о гражданах поможет сэкономить время клиентам банков, страховых компаний и операторов связи, которое могло бы быть потрачено на поездки в офисы этих организаций, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она будет полезна, когда нужно открыть счет и получить другие срочные услуги удаленно.

Кроме того, дать согласие на предоставление данных будет быстрее, чем снова заполнять анкету со всеми сведениями, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Поэтому переход между компаниями действительно может упроститься, считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ассоциация банков России выступает за переход к открытым данным — чтобы сведения в обязательном порядке предоставляли не только финансовые организации, но и операторы связи, крупные маркетплейсы и другие заинтересованные игроки рынка, рассказал вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

По его словам, новая система, например, повысит точность оценки риска по потенциальным клиентам. А для граждан она позволит упростить документооборот при получении финпродуктов, в первую очередь кредитов.

Проект также поможет отзывать согласия на обработку персональных данных. Например, если абонент перешел к другому оператору мобильной связи, отметили в пресс-службе Tele2. Передача информации должна оставаться на усмотрении клиента, потому что это его неотъемлемое право, подчеркнули в компании. «Известия» направили запрос и другим операторам «большой четверки».

При этом перечень организаций, в которые будет разрешено отправить сведения по согласию потребителя, можно расширить, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Например, включить профессиональных участников фондового рынка.

В то же время следует учитывать чувствительность персональных данных, считает генеральный директор «Национальной страховой информационной системы» Николай Галушин. А значит, предупреждать о последствиях их предоставления, напоминать о возможности ограничить и отозвать согласие на их передачу. Запуск такого сервиса налагает на всех участников обмена обязанности по информационной безопасности и защите данных, добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чем больше организаций и людей имеют доступ к сведениям, тем выше риски их утечки, согласился Владимир Ульянов из Zecurion. Однако на практике нужно смотреть, каким образом будет построена система. Например, будут ли данные храниться локально в каждой компании или централизованно.

Кроме того, при оформлении согласия на передачу информации, скорее всего, будет указываться объем сведений, которые человек предоставляет в каждом конкретном случае, считает эксперт. Например, водительское удостоверение вряд ли окажется необходимо во многих ситуациях.