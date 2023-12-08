Стало известно, куда поедут россияне на новогодние праздники

Группа компаний BestDoctor провела исследование, в рамках которого выяснила, как россияне планируют провести новогодние каникулы в 2024 году. Выяснилось, что новогодние поездки запланировал почти каждый третий россиянин (28%). А самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Москва. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 8 декабря.

Отмечается, что существенная доля россиян (58%) не планируют отправляться в путешествие. Еще 14% еще не определились с планами на новогодние каникулы.

Среди тех, кто всё же отправляется в путешествие, лидируют москвичи. Например, в 74% случаев жители столицы планируют отправиться в путешествия по России. Наиболее популярны такие города, как Санкт-Петербург и Ленинградская область (31%), Москва и Московская область (27%), Великий Устюг (3%), Сочи (3%). И только в 26% случаев москвичи запланировали заграничные поездки на новогодние каникулы.

Если говорить о жителях России в целом, то, как отметили аналитики, заметна тенденция к росту популярности внутреннего туризма.

«Среди других популярных городов на новогодних каникулах — Казань (4%), города Золотого кольца России (3%), Алтай (3%), Великий Новгород (2%), Калининград (1%), Тула (1%), Минеральные Воды (1%). Мы видим, что россияне всё чаще планируют путешествия по России на новогодние праздники, и вместе с этим растет спрос на посуточную аренду — до 65% к году, по оценкам экспертов», — прокомментировал сооснователь группы компаний BestDoctor Михаил Беляндинов.

Тем не менее, по его словам, существует и противоположная тенденция: планирующие новогодние поездки россияне нередко (в 54% случаев) делают выбор и в пользу отдыха за границей.

14 ноября «Известия» ознакомились с опросом аналитиков «ЮMoney», согласно которому самым популярным видом досуга у россиян в праздники оказались путешествия, так ответили 30% респондентов. Еще 28% опрошенных предпочитают в праздники просмотр сериалов, 25% — онлайн-игры.