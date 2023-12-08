Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии пообещали оказывать Украине наилучшую военную помощь
Мир
Мадуро одобрил строительство жилья для коренного народа Эссекибо
Мир
Советник Нетаньяху исключил вариант возвращения Аббасу Газы
Мир
В США одобрили возможную продажу Германии торпед на $300 млн
Мир
Карлсон заявил об угрозах главы Пентагона конгрессменам
Экономика
Продажу ювелирных изделий перед Новым годом хотят упростить
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –15 градусов в Москве 8 декабря
Мир
В Британии протестующие сорвали работу четырех оружейных заводов
Мир
Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность создания гумкоридоров в Газе
Мир
Турция провела испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122
Мир
США продолжат введение новых мер из-за насилия в отношении палестинцев
Общество
Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в сады и школы
Мир
Блинкен сообщил о тратах 90% помощи Украине в самих США
Общество
В Совбезе РФ предупредили о рассеивании мин ВСУ после шторма в Черном море
Мир
В США законодатели внесли $300 млн помощи Украине в проект на 2024 год

Стало известно, куда поедут россияне на новогодние праздники

Опрос: новогодние поездки запланировал почти каждый третий россиянин
0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа компаний BestDoctor провела исследование, в рамках которого выяснила, как россияне планируют провести новогодние каникулы в 2024 году. Выяснилось, что новогодние поездки запланировал почти каждый третий россиянин (28%). А самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Москва. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 8 декабря.

Отмечается, что существенная доля россиян (58%) не планируют отправляться в путешествие. Еще 14% еще не определились с планами на новогодние каникулы.

Среди тех, кто всё же отправляется в путешествие, лидируют москвичи. Например, в 74% случаев жители столицы планируют отправиться в путешествия по России. Наиболее популярны такие города, как Санкт-Петербург и Ленинградская область (31%), Москва и Московская область (27%), Великий Устюг (3%), Сочи (3%). И только в 26% случаев москвичи запланировали заграничные поездки на новогодние каникулы.

Если говорить о жителях России в целом, то, как отметили аналитики, заметна тенденция к росту популярности внутреннего туризма.

«Среди других популярных городов на новогодних каникулах — Казань (4%), города Золотого кольца России (3%), Алтай (3%), Великий Новгород (2%), Калининград (1%), Тула (1%), Минеральные Воды (1%). Мы видим, что россияне всё чаще планируют путешествия по России на новогодние праздники, и вместе с этим растет спрос на посуточную аренду — до 65% к году, по оценкам экспертов», — прокомментировал сооснователь группы компаний BestDoctor Михаил Беляндинов.

Тем не менее, по его словам, существует и противоположная тенденция: планирующие новогодние поездки россияне нередко (в 54% случаев) делают выбор и в пользу отдыха за границей.

Срочно в номер: в дорогих отелях Сочи, Абхазии и ОАЭ на Новый год закончились места
Почему россияне готовы тратить деньги на отдых в топовых гостиницах

14 ноября «Известия» ознакомились с опросом аналитиков «ЮMoney», согласно которому самым популярным видом досуга у россиян в праздники оказались путешествия, так ответили 30% респондентов. Еще 28% опрошенных предпочитают в праздники просмотр сериалов, 25% — онлайн-игры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023