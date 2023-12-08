Минфин решил не повышать минимальные цены на крепкий алкоголь с января

Роста минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки с 1 января не произойдет — стоимость водки, коньяка, бренди и других крепких напитков останется на прошлогоднем уровне, сообщили 9 декабря «Известиям» в Минфине.

«Повышение минимальных цен на алкоголь с 1 января не предполагается. Что касается акцизов, отмечаем, что c 1 января 2024 года индексируются ставки акцизов на алкогольную продукцию на уровень инфляции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении также говорится, что в мае 2024 года увеличивается размер ставок акцизов на отдельные виды слабоалкогольной продукции.

«При этом для российских производителей коньяка, а также винодельческой продукции полного цикла действует мера поддержки в виде обратного акциза, которая по сути компенсирует затраты на акциз», — пояснили в министерстве.

Ранее Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на крепкую алкогольную продукцию: на водку увеличится до 299 рублей с 281 рубля за бутылку 0,5 л.

Как поменялся ценник на алкоголь в этом году, чего ждать в следующем и торопиться ли с закупками к праздничному столу читайте в материале «Известий».