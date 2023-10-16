Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Грузии отказалась уходить в отставку на фоне решения об импичменте
Мир
«Хезболла» заявила о нападении на израильские посты у границы с Ливаном
Мир
Премьер Румынии отверг существование молдавского языка
Мир
Евросоюз сообщил о начале операции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа
Политика
Путин обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
Происшествия
Мужчина пострадал при падении бетонной плиты в доме в Петербурге
Происшествия
В Мытищах пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Мир
Президент Палестины в разговоре с Путиным оценил поддержку Россией прав палестинцев
Мир
В ООН назвали военным преступлением удары Израиля по Газе за два года
Мир
Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Мир
Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа
Мир
Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%
Общество
В Санкт-Петербурге начался сильный град

С 2024 года минимальная розничная цена на водку в России может вырасти на 6,4%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на крепкую алкогольную продукцию. Так, МРЦ на водку увеличится до 299 рублей с 281 рубля за бутылку 0,5 л. Такой ориентир на напиток будет действовать с 1 января 2024 года и до конца 2026 года. Об этом сказано в документах Минфина, с которыми ознакомились «Известия» 16 октября.

В документе ведомство поясняет, что повышение обусловлено сразу несколькими причинами, среди которых уровень инфляции, повышение ставки акциза с 613 до 643 рублей за 1 л безводного этилового спирта (то есть +9%), а также общий рост затрат на производство спиртного. Ранее производители просили повысить МРЦ до 301 рубля.

МРЦ повышается и для других крепких алкогольных напитков, например коньяка, виски и рома. Минимальная стоимость будет рассчитываться в зависимости от их крепости, в целом МРЦ для них увеличится примерно на 7,5%.

Повышение цен коснется 70% рынка, именно такой процент отрасли приходится на самую бюджетную водку, заметил «Известиям» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Тогда как более дорогие напитки не отреагируют на изменение минимума. Эксперт подчеркнул, что основная причина пересмотра цены — увеличение акцизов на алкоголь на следующий год.

Эффект хлыста: почему в России упало производство водки и коньяка
Выпуск алкогольной продукции сократился на 4,2% в текущем году

Ранее, 12 октября, в пресс-службе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками рассказали «Известиям», что алкогольные предприятия России за 2023 год (январь–сентябрь) разлили 54,9 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем год назад; коньяка — на 7,2% (до 5,9 млн дал). При этом в общей сложности производство алкогольной продукции снизилось в текущем году на 4,2% (до 132,1 млн декалитров). Разлив спиртных напитков крепостью более 9% упал на 4,4% (до 76,2 млн дал).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023