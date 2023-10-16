С 2024 года минимальная розничная цена на водку в России может вырасти на 6,4%

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на крепкую алкогольную продукцию. Так, МРЦ на водку увеличится до 299 рублей с 281 рубля за бутылку 0,5 л. Такой ориентир на напиток будет действовать с 1 января 2024 года и до конца 2026 года. Об этом сказано в документах Минфина, с которыми ознакомились «Известия» 16 октября.

В документе ведомство поясняет, что повышение обусловлено сразу несколькими причинами, среди которых уровень инфляции, повышение ставки акциза с 613 до 643 рублей за 1 л безводного этилового спирта (то есть +9%), а также общий рост затрат на производство спиртного. Ранее производители просили повысить МРЦ до 301 рубля.

МРЦ повышается и для других крепких алкогольных напитков, например коньяка, виски и рома. Минимальная стоимость будет рассчитываться в зависимости от их крепости, в целом МРЦ для них увеличится примерно на 7,5%.

Повышение цен коснется 70% рынка, именно такой процент отрасли приходится на самую бюджетную водку, заметил «Известиям» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Тогда как более дорогие напитки не отреагируют на изменение минимума. Эксперт подчеркнул, что основная причина пересмотра цены — увеличение акцизов на алкоголь на следующий год.

Ранее, 12 октября, в пресс-службе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками рассказали «Известиям», что алкогольные предприятия России за 2023 год (январь–сентябрь) разлили 54,9 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем год назад; коньяка — на 7,2% (до 5,9 млн дал). При этом в общей сложности производство алкогольной продукции снизилось в текущем году на 4,2% (до 132,1 млн декалитров). Разлив спиртных напитков крепостью более 9% упал на 4,4% (до 76,2 млн дал).