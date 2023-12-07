Pantone объявил главный цвет 2024 года. Эксперты выбрали персиковый Pantone13-1023 Peach Fuzz. Об этом 7 декабря объявил американский институт на своем сайте.

«Это сострадательный и заботливый мягкий персиковый оттенок, чья искренняя доброта и всеобъемлющий дух обогащают разум, тело и душу», — сказала журналу Dezeen вице-президент института Лори Прессман.

По ее словам, Peach Fuzz выражает потребность в заботе, сочувствии и сострадании, а также представление и стремление к более мирному будущему.

«Цвет года Pantone — это цвет, который, как мы видим, пересекает все области дизайна, цвет, который служит выражением настроения и отношения со стороны потребителей, цвет, который найдет отклик во всем мире, цвет, который отражает то, что люди ищут и для чего, по их мнению, им нужен цвет», — подчеркнула Прессман.

В прошлом году Pantone назвал главным цветом 2023 года ярко-розовый под названием Viva Magenta. По мнению экспертов, оттенок палитры 18-1750 вдохновлен красным цветом натурального красителя кошенили. Как было указано, «Viva Magenta смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования».