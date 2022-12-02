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Главным цветом 2023 года по версии Pantone стал Viva Magenta
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Главным цветом 2023 года по версии Pantone стал Viva Magenta

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Фото: pantone.com
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Американский Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2023 года ярко-розовый цвет под названием Viva Magenta (оттенок палитры 18-1750). Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщается на сайте Pantone.

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«Это оттенок, уходящий корнями в природу, происходящий из семейства красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования», — говорится в материале.

Отмечается, что Viva Magenta вдохновлен красным цветом натурального красителя кошенили. Этот оттенок был представлен в цветовой гамме Pantone в 2019 году.

Главным цветом 2022 года был полученный с помощью цифрового дизайна оттенок синего Very Peri. Описание оттенка означает «любопытный и интригующий». Создатели отмечали, что Very Peri передает дух нового времени.

В 2021 году главными были названы два цвета — глубокий серый (оттенок палитры 17-5104) и яркий желтый (оттенок палитры 13-0647).

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