В аэропорту Шереметьево приостановили реконструкцию терминала F

Столичный аэропорт Шереметьево приостановил реконструкцию международного терминала F. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в четверг, 7 декабря.

«Модернизация терминала приостановлена», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Причины приостановки не уточняются.

Терминал F был временно закрыт на реконструкцию с 30 декабря 2021 года. Работы планировалось завершить до мая 2023 года, сообщает телеканал «360».

Согласно конкурсной документации, терминал планировалось переоснастить только внутри, после реконструкции в нем должны появиться зоны внутренних вылетов, а также для пассажиров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пропускная способность терминала должна вырасти с 8 млн до 12,6 млн пассажиров в год, пишет «Москва 24».

Терминал F был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Он расположен в южном аэровокзальном комплексе Шереметьево рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией «Аэроэкспресса».

Ранее, 14 ноября, в международном аэропорту Барнаула имени Германа Титова официально дали старт строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Состоялась церемония символической закладки камня.