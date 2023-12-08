Как получить выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми людьми

Россияне, которые осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами, например, инвалидами или пожилыми людьми старше 80 лет, имеют право на денежную компенсацию от государства. Как ее получить и какие документы для этого нужны, рассказывают «Известия».

Кто имеет право на выплату

Пособие положено только трудоспособным неработающим гражданам. Оно начисляется гражданам, которые ухаживают за престарелыми людьми, нуждающимися в уходе по заключению медицинской организации, пенсионерами в возрасте старше 80 лет, а также за детьми-инвалидами и инвалидами I группы.

Главное условие –— прохождение специализированного обучения уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Пройти такие курсы могут бесплатно родственники и иные лица, осуществляющие уход, в рамках программы «Школа ухода».

Заявить же об уходе вправе как сам нетрудоспособный, так и гражданин, который собирается за ним ухаживать. Приходятся ли они друг другу родственниками, для начисления выплаты не важно, как и то, проживают они совместно или раздельно.

При этом пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, не имеют права на ежемесячную компенсацию, так как им уже начисляются пенсии и выплаты, компенсирующие утраченный доход.

Как начисляются выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Период ухода засчитывается в страховой стаж для получения страховой пенсии в размере 1,8 коэффициента за каждый год. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер выплат выше за счет районного коэффициента.

Помимо этого, в ряде регионов есть дополнительные льготы и компенсации. Например, налоговые льготы и скидки на оплату коммунальных услуг. Поэтому прежде, чем начать оформление пособия по уходу, стоит проконсультироваться в Пенсионном фонде России (ПФР). Это позволит уточнить сведения о наличии региональных доплат.

На сегодня максимально возможная выплата составляет 10 тыс. рублей. Она начисляется тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Во всех остальных случаях размер компенсации составляет 1200 рублей в месяц.

Как оформить компенсацию по уходу за нетрудоспособным гражданином

Чтобы получить деньги, нужно подать заявление на портале «Госуслуги», на сайте или в отделении Пенсионного фонда России (ПФР), в офисах Социального фонда России (СФР) или «Моих документах».

От заявителя потребуются паспорт, справка о прохождении специального обучения, заявление с указанием места жительства и даты начала присмотра, а также паспорт и заявление нетрудоспособного о его согласии на уход.

Если в уходе нуждается взрослый недееспособный гражданин, то еще понадобится заключение лечебного учреждения о необходимости в постоянном постороннем присмотре. Сведения для назначения выплаты по уходу за инвалидом ПФР запрашивает самостоятельно из реестра.

Заявление на выплату будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней.

Когда прекращается начисление выплат

В случае выхода на работу или прекращения ухода выплаты прекращаются. Гражданин, осуществляющий уход, в течение пяти дней обязан самостоятельно известить об этом Пенсионный фонд или СФР. В противном случае ему придется вернуть неправомерно полученные денежные средства.

Ранее «Известия» писали, что выплаты лицам, осуществляющим уход, предлагают уравнять с прожиточным минимумом.